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    Kuruluş Osman Golden Palm Awards ödül törenine damga vurdu!

    Golden Palm Awards ödül törenine damga vuran dizi Kuruluş Osman oldu. 3 ödül alan dizi, 38 ülkede de reyting rekorları kırmasının tesadüf olmadığını gösterdi.

    Atv’nin gurur gecesi!

    İstanbul Turizm Derneği'nin katkılarıyla, bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Golden Palm Awards ödül töreni, Zorlu Center Raffles Hotel'de gerçekleştirildi. Geceye atv damga vurdu. Kuruluş Osman Yılın Dizisi olurken, Burak Özçivit ise Yılın Erkek Dizi Oyuncusu ödülünü kazandı. Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncularından Yıldız Çağrı Atiksoy da Yılın Kadın Dizi Oyuncusu oldu.

    EN İYİSİ KURULUŞ OSMAN
    Burak Özçivit, çekimlerin yoğunluğu nedeniyle geceye katılamadı.

    Kuruluş Osman oyuncusu Rüzgar Aksoy da geceye katıldı.

        Yılın Kadın Dizi Oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy.

        ÖĞRETİR DE ÖDÜL ALDI
        atv Haber'in başarılı ismi Cem Öğretir ise Yılın Erkek Haber Sunucusu oldu.

        'Yılın Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı ve Yılın Albümü dallarında ödüllerin sahibi olan Ebru Yaşar, "Çok mutluyum" dedi.
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