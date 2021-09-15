Kuruluş Osman Golden Palm Awards ödül törenine damga vurdu!

İstanbul Turizm Derneği'nin katkılarıyla, bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Golden Palm Awards ödül töreni, Zorlu Center Raffles Hotel'de gerçekleştirildi. Geceye atv damga vurdu. Kuruluş Osman Yılın Dizisi olurken, Burak Özçivit ise Yılın Erkek Dizi Oyuncusu ödülünü kazandı. Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncularından Yıldız Çağrı Atiksoy da Yılın Kadın Dizi Oyuncusu oldu.