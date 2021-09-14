Magazin alemi bu dedikoduyla çalkalandı! Basketçi sevgilisinden hamile kalan ünlü manken bebek mi aldırdı?

TEKNEDE BULUŞUYORLARDI

İkili aşklarını gizli saklı yaşadı. Buluşma yerleri ise ünlü basketçinin teknesiydi. Aşkları gün yüzüne çıkınca ikili ayrılmaya karar verdi. Ancak magazin gündemi yıllar sonra bir dedikoduyla çalkalandı. İddiaya göre ünlü güzel, basketçiden hamile kaldı. Farklı bir isimle Levent'teki özel bir hastaneye yattı. Bebeği aldırdı. İkili bu olayı en yakınlarından bile sakladı.