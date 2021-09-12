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    Siren Ertan Çatalhöyük’te başlayan tarihe yolculuk etti!

    ‘Türkiye Dokuma Atlası Projesi’ kapsamında Beştepe’yi ziyaret eden Siren Ertan,”Muhteşem tarihimize yolculuk yapmak çok ama çok özeldi” dedi.

    9 bin yıllık yolculuk

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen ve Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) yerel paydaşları arasında yer aldığı "Türkiye Dokuma Atlası Projesi" kapsamında düzenlenen toplantı, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda yapılmıştı.

    Deniz Sağdıç, Nedret Taciroğlu, Fırat Neziroğlu, Tuvana Demir, Ece Gözen, Siren Ertan gibi tasarımcılar da toplantıda hazır bulundu. Siren Ertan, olağanüstü bir çalışmaya şahitlik ettiğini belirterek, "Değerli ülkemizin, eşsiz değerleri.. 9000 yıl önce Çatalhöyük'te başlayan Anadolu dokumacılığının izinde. Muhteşem tarihimize yolculuk yaptım" dedi.

    Ünlü modacı Siren Ertan, yaptığı başarılı tasarımlarıyla çok önemli ödüller aldı.

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    Haberler Saklambaç Siren Ertan Çatalhöyük’te başlayan tarihe yolculuk etti!
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