Biran Damla Yılmaz ile Deniz Can Çelik ayrıldı mı? Ünlü oyuncu ilk kez konuştu

ARABESK GECESİ

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde önceki akşam genç şarkıcı Tuğçe Kandemir ve arabesk müziğin güçlü ismi Haktan hayranlarıyla buluştu. Yaptığı şarkılarla dinlenme rekorları kıran Tuğçe Kandemir, ışıltılı elbisesi ile göz kamaştırdı. Kandemir, "Böyle önemli bir sahnede sizlerle bir araya geldiğim için çok mutluyum, yaşadığım hisler tarifsiz" diyerek alkış topladı. Arabesk müziğin güçlü ismi Haktan, ikinci yarıda sahneye çıktı ve hayranlarına müzik ziyafeti çekti.