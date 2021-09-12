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    Biran Damla Yılmaz ile Deniz Can Çelik ayrıldı mı? Ünlü oyuncu ilk kez konuştu

    Oyuncu Biran Damla Yılmaz önceki gün Etiler'deydi. İşte haberin detayları ve 12 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Bazı şeyler bana kalsın

    Biran Damla Yılmaz, "Yeni tarzım çok beğenildi. Olumlu yorumlar geliyor" dedi. Sevgilisi Deniz Can Çelik ile ayrıldığı iddia edilen Biran Damla Yılmaz, "Özel hayatım bende saklı kalsın. Çok mutluyum tadında ilerliyor. Kameraların önünde iş yapıyorum, bazı şeylerde bana kalsın. Ben kendime özel tadını çıkarayım" diyerek iddiaları yalanladı.

    ŞAŞKIN BAKIŞLAR
    Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel eşi Caner Yıldırım ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Trafikte kalan araçlarını bir süre bekleyen ikili habercilerin görüntü aldığını görünce bir an şaşkınlık yaşadı.

    DOSTLAR BULUŞTU
    Cemiyet hayatının sevilen simalarından olan Burcu Şendir, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Bir davet için AVM'ye gelen sosyetik güzel, yakın arkadaşlarıyla buluştu. Şendir, yine güzelliği ve tarzıyla göz kamaştırdı.

        ELEKTRONİK POPA EMY...
        Emy'nin ilk teklisi Öpücük Sony Music Türkiye etiketiyle dinleyiciyle buluştu. Sözlerinde Feride Hilal Akın ve Aşkım Kapışmak imzası bulunan şarkının müziği de Feride Hilal Akın'a ait.

        FUARIN YILDIZI
        33 yıldır kesintisiz düzenlenen Türkiye'nin ilk Güzellik ve Bakım Fuarı Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda kapılarını açtı. 200'den fazla katılımcı ve 600'den fazla markanın yer aldığı fuara katılan Demet Şener, ilgi odağı oldu.

        HEM LİSELİ HEM GÜZEL
        Türkİye'nİn en köklü güzellik yarışmalarından Miss & Mr. Model Of Turkey 2021 Kuşadası Palm Wings Hotel'de gerçekleşti. Kurucu Başkan Akif Örük öncülüğünde bu yıl 21.'si düzenlenen yarışmada 14 kadın 14 erkek yarışmacı dereceye girmek için ter döktü. Birinciliği 16 yaşındaki lise öğrencisi Elif Çakar kazanırken erkeklerde ise Mert Şeker Model Of Turkey 2021 seçildi. Elif Çakar, "Hayalimdi gerçek oldu. Şimdi yeni bir hayata adım attım" dedi.

            MUTLULUK POZU
            Başarılı oyuncu Murat Aygen ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Nihan Aygen kızları ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi. Kızını omzunda gezdiren Murat Aygen, eşiyle birlikte gazetecilere mutluluk pozu verdi.

            ARABESK GECESİ
            Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde önceki akşam genç şarkıcı Tuğçe Kandemir ve arabesk müziğin güçlü ismi Haktan hayranlarıyla buluştu. Yaptığı şarkılarla dinlenme rekorları kıran Tuğçe Kandemir, ışıltılı elbisesi ile göz kamaştırdı. Kandemir, "Böyle önemli bir sahnede sizlerle bir araya geldiğim için çok mutluyum, yaşadığım hisler tarifsiz" diyerek alkış topladı. Arabesk müziğin güçlü ismi Haktan, ikinci yarıda sahneye çıktı ve hayranlarına müzik ziyafeti çekti.

            SEYİRCİLER MEST OLDU
            Yoğun istek üzerine Kandemir ve Haktan düet yaptılar.

                ANASININ OĞLU...
                Fahriye                 Evcen- Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan, 2 yaşında. Anne Fahriye Evcen'in paylaştığı bir fotoğrafta kendi çocukluğu ile Karan'ın ne kadar benzediği ortaya çıktı.

                Birçok kişi, "Anasının oğlu" yorumunu yaptı.

                KUTSAL 'TOHUM' BULUŞMASI
                Sağlıklı                 yaşam dostu Zade Vital, sağlığa olan çok yönlü faydalarıyla "kutsal tohum" diye bilinen çörek otu için Türkiye'de ilk kez 8 Eylül tarihini "Çörek Otu Günü"olarak kutladı.

                    Zade Vital Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, çörekotunun mucize bir bitki olduğuna dikkat çekildi.

                    8 eylül artık 'dünya çörek otu günü' olarak kutlanacak.
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                    Emekliye 2.000 TL
                    Haberler Saklambaç Biran Damla Yılmaz ile Deniz Can Çelik ayrıldı mı? Ünlü oyuncu ilk kez konuştu
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