Biran Damla Yılmaz ile Deniz Can Çelik ayrıldı mı? Ünlü oyuncu ilk kez konuştu

Biran Damla Yılmaz, "Yeni tarzım çok beğenildi. Olumlu yorumlar geliyor" dedi. Sevgilisi Deniz Can Çelik ile ayrıldığı iddia edilen Biran Damla Yılmaz, "Özel hayatım bende saklı kalsın. Çok mutluyum tadında ilerliyor. Kameraların önünde iş yapıyorum, bazı şeylerde bana kalsın. Ben kendime özel tadını çıkarayım" diyerek iddiaları yalanladı.
ŞAŞKIN BAKIŞLAR
Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel eşi Caner Yıldırım ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Trafikte kalan araçlarını bir süre bekleyen ikili habercilerin görüntü aldığını görünce bir an şaşkınlık yaşadı.
DOSTLAR BULUŞTU
Cemiyet hayatının sevilen simalarından olan Burcu Şendir, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Bir davet için AVM'ye gelen sosyetik güzel, yakın arkadaşlarıyla buluştu. Şendir, yine güzelliği ve tarzıyla göz kamaştırdı.