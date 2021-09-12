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    Bensu Soral cephesinde yeni gelişme! Hakan Baş'ın Mina Ceran için tuttuğu villa ortaya çıktı fiyatı dudak uçuklattı

    İş insanı Hakan Baş’ın eşi Bensu’yu aldattığı öne sürüldü. Gizemli kadın Mina Ceran adlı internet fenomeniydi! Hatta ona bir ev tuttuğu belirtildi. O evin Göktürk’te bir bahçe dubleksi olduğu iddia edildi... Kirası ise tam 25 bin TL’ydi...

    İşte aşk yuvası!

    Magazin gündemi Bensu Soral-Hakan Baş evliliğindeki krizle çalkalandı. Krizin ilk haberini TAKVİM yaptı. 20 Ağustos 2021 tarihli o haberde krizin ilk nedeni vardı. Çocuk isteyen ünlü iş insanı Bensu'dan hayır yanıtı aldı. Kriz çıktı. Evleri ayırdı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu.

    Hakan Baş, önceki akşam Mina Ceran adlı internet fenomeni ile sabaha kadar eğlendi. Ancak ihanet sadece bir gecelik değildi. Çünkü Hakan Baş, Ümraniye'de oturan sevgilisine Avrupa Yakası'nda, Göktürk'te lüks bir bahçe katı kiraladı.

    Dubleks bahçe katının yine sitede olduğu ortaya çıktı. Lüks dairenin kirası ise dudak uçuklattı. TAKVİM'in edindiği bilgiye göre Baş'ın, sevgilisinin kaldığı daire için her ay 25 bin TL ödeme yaptığı belirtildi.

        MİNA'YA BÜYÜK TEPKİ VAR!
        Bensu'nun fanları, çiftin arasına giren Mina Ceran'a tepki gösterdi.

        Bensu Soral, sosyal medyadaki birçok soruya rağmen sessizliğini bozmadı.
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        Haberler Saklambaç Bensu Soral cephesinde yeni gelişme! Hakan Baş'ın Mina Ceran için tuttuğu villa ortaya çıktı fiyatı dudak uçuklattı
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