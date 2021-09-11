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    Kuruluş Osman Rusya’yı fethetti!

    atv ekranında yayınlanan iki sezonunda seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, şimdi Rusya’da da izleyiciyle buluşuyor.

    Rusya’yı fethetti!
    Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyarlarca seyirciye ulaşmayı başardı. 'Kuruluş Osman', şimdi de Rusya'da yayına girmeye hazırlanıyor. Rusya'nın önde gelen Pay TV ve dijital platformu Tricolor, 'Kuruluş Osman'ı Rusça dublajlı olarak ekrana getirecek. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ile Erkan Nurhan'ın, başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', çok yakında üçüncü sezon bölümleriyle atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek. Kuruluş Osman, gösterildiği tüm ülkelerde reyting rekorları kırdı.
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    Haberler Saklambaç Kuruluş Osman Rusya’yı fethetti!
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