Hakan Baş ile Bensu Soral'ın evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor! Villa iddiası gündeme bomba gibi düştü

Baş ve Soral çiftinin dün yayınladığı mesaj ise ayrılık iddiasını güçlendirdi. Mesajda, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" sözleri ayrılığın belgesi olarak yorumlandı.