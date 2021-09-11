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    Hakan Baş ile Bensu Soral'ın evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor! Villa iddiası gündeme bomba gibi düştü

    Hakan Baş’ın, eşi Bensu Soral’ı Influencer Mina Ceran’la aldattığı öne sürüldü! İddialara göre ünlü iş insanı, yeni sevgilisine Göktürk’te bir villa da tuttu

    İşin aslı başka!

    2018 yılında işadamı Hakan Baş'la evlenen oyuncu Bensu Soral'ın mutluluğunda kara bulutlar dolaşıyor. Geçtiğimiz günlerde evlerini ayrıldıklarına dair iddialar çıkarken ortaya yeni bir bomba düştü.

    Çiftin arasına Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün eski sevgilisi Iinfluencer Mina Ceran girdi. Bir buçuk aydır Mina Ceran ile birlikte olduğu iddia edilen Hakan Baş'ın çok mutlu olduğu öne sürüldü.

    Baş ve Soral çiftinin dün yayınladığı mesaj ise ayrılık iddiasını güçlendirdi. Mesajda, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" sözleri ayrılığın belgesi olarak yorumlandı.

        EV TUTTU İDDİASI!
        İş insanı Hakan Baş'ın Ümraniye Tepe Üstünde oturan sevgilisi Mina Ceran'a Göktürk'te villa tuttuğu iddia edildi.

        İLK KEZ TAKVİM YAZDI
        Çift arasındaki krizi ilk kez TAKVİM haber yaptı. Bensu Soral çocuk istemeyince kriz çıktı. İkili evlerini ayırdı.
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