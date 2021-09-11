Hakan Baş ile Bensu Soral'ın evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor! Villa iddiası gündeme bomba gibi düştü

2018 yılında işadamı Hakan Baş'la evlenen oyuncu Bensu Soral'ın mutluluğunda kara bulutlar dolaşıyor. Geçtiğimiz günlerde evlerini ayrıldıklarına dair iddialar çıkarken ortaya yeni bir bomba düştü.
Çiftin arasına Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün eski sevgilisi Iinfluencer Mina Ceran girdi. Bir buçuk aydır Mina Ceran ile birlikte olduğu iddia edilen Hakan Baş'ın çok mutlu olduğu öne sürüldü.
Baş ve Soral çiftinin dün yayınladığı mesaj ise ayrılık iddiasını güçlendirdi. Mesajda, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" sözleri ayrılığın belgesi olarak yorumlandı.