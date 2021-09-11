Hadise mavi elbisesi ile beğeni topladı! Gören dönüp bir daha baktı

EN BÜYÜK REYTİNG BENİM!

Sahnelerin eğlenceli ismi Faik Öztürk, önceki gün Tüyap Fuarı'nda gerçekleşen Word Food İstanbul Gıda Fuarı'na katıldı. Renkli kişiliği ile katıldığı fuarda herkesi kahkahaya boğan Öztürk, "Yemek yapmak kolaylaştı 3-5 dakika da yemek yapılıyor. Safiye'yi artık mutfağa sokmuyorum bu iş bende" dedi. Öztürk, "İnsanların gülmeye ihtiyacı var. Sahalara dönüyoruz. Türkiye'de en büyük reytingi olan türkücü benim unutmayın" dedi.