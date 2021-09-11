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    Hadise mavi elbisesi ile beğeni topladı! Gören dönüp bir daha baktı

    Hadise’nin albüm kapağında yer alacak mavi elbisesi, çok beğenildi. İşte haberin detayları ve 11 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Mutluluk hadisesi!

    Hadise (35) kendisinden iki yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkın mutluluğunu işine de yansıttı. Yeni albümünün fotoğraflarını paylaşan şarkıcı, övgü dolu yorumlar aldı. Mavi elbiseli karesi beğeni rekoru kırdı.

    DÜĞÜN POZU!
    NBA'de oynayan Cedi Osman ile sevgilisi Ebru Şahin, önceki gece Fenerbahçe Basketbol takımının kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Damla Çakıroğlu'nun düğününe davetliydi. Cedi ile Ebru'nun ilginç pozları geceye damga vurdu. Çift, evlilik konusunda şimdilik sessiz.

    BAŞ BAŞA ALIŞVERİŞ
    Oyunculuğunun dışında yönettiği filmlerle de büyük başarı elde eden Ali Atay, önceki gün eşi Hazal Kaya ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yaklaşık 6 yıl aradan sonra 'Leyla İle Mecnun' dizisiyle tekrar sevenleriyle buluşan Atay, eşi Hazal Kaya ile önce alışveriş yaptı ardından restoranda yemek yedi.

        SİZLERE SÖZ VERİYORUM
        Önceki gece Asmalımescit'teki Coridor adlı mekanda arkadaşı ile oturan oyuncu Birce Akalay kendisini çekmek isteyen muhabirlere "Bugün sizi gördüğüme çok sevindim ama beni çekmeyin. Söz başka bir zaman sizlere bol bol poz vereceğim" dedi. Akalay, daha sonra aracına binerek mekandan ayrıldı.

        ÇOK HEYECANLIYIM
        Türk pop müziğinin başarılı ismi Ziynet Sali, 18 Eylül'de Vadi Açık Hava'da hayranlarıyla buluşacak. Konser öncesi prova yapan Sali, "Şimdi sahnelere geri döndük, çok heyecanlıyım" diye konuştu.

        AĞLAMAK YOK
        15 yıl sonra okula geri dönen ve kep töreninde sahneye çıkan Simge, "Ağlamamak için kendimi zor tuttum" dedi.

            Şarkıcı Simge, geçen yıl pandemiden dolayı konserlerin olmamasını fırsat bilerek, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndaki eğitimine devam etme kararı almıştı. Güzel şarkıcı önceki gece yapılan mezuniyet töreninde kep attı. Tören sonrası konser veren Simge, "Ağlamamak için kendimi çok zor tuttum" diye konuştu.

            FİT ANNE SiNEM
            Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen ve Lalin adlı kız annesi olan Sinem kobal, fit hali ile dikkat çekiyor. Birçok dizi teklifine kızı için 'hayır' diyen Kobal'a farklı program projelerinin de geldiği belirtildi.

            EFSANE YİNE ZİRVEDE
            Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam eden 'Bir Zamanlar Çukurova', göz kamaştıran sezon açılışıyla nefes kesti. İzleyicilerden tam not alan dizi #BirZamanlarÇukurova etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü,Tüm Kişiler'de yüzde 6,29 izlenme oranı ve yüzde 20,33 izlenme payı alarak zirvenin tescilli dizisi oldu.

                Diziye yeni katılan İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu karakteriyle beğenildi.

                SESSİZ KALDI
                Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Sitare Akbaş, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Valikonağı caddesinde kız arkadaşlarıyla buluşmak için bekleyen oyuncu, görüntülenince şaşkınlığını gizleyemedi. Sitare Akbaş, soruları cevapsız bıraktı.

                ORTAK TUTKU
                ATV'DE yayınlanan Kalp Yarası dizisinde Ferit'e hayat veren Gökhan Alkan ile sevgilisi Nesrin Cevadzade'nin aşkları doludizgin gidiyor. Çiftin ortak bir özelliği daha ortaya çıktı. Çiftin en büyük tutkularının at binmek olduğu ve her fırsatta bunu tekrarladıkları belirtildi.

                    CAN OKULA BAŞLADI
                    Yaz tatillerini İzmir de kendi evlerinde geçiren Engin Hepileri eşi Beyza Şekerci önceki gün Bebek'te görüntülendiler. Şekerci, "Yazı çok iyi geçirdik. Artık çalışma zamanı ve oğlumuz Can da okula başladı. Heyecanlıyız" dedi.

                    YORGUN DEMET
                    Sahnelerın ve ekranların başarılı ismi Demet Akalın, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan başarılı şarkıcı, kısa süre kaldığı Beymen mağazasında yeni sezon ürünleri inceleyip, alışveriş yaptı. Akalın, son derece yorgun olduğunu söyledi.

                    ALIŞVERİŞ TURU
                    Eski Miss Model Of Türkiye güzellerinden Gamze Karaman Keçeli önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Yakın bir arkadaşı ile alışveriş turuna çıkan Keçeli, alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'a geçerek burada yorgunluk kahvesi içti.

                        DÜĞÜN ZAMANI
                        2019 yılı Kasım ayında aile arasında yapılan bir nikah töreniyle evlenen Dilara - Emre Eczacıbaşı çifti pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişti. Çift, hayalini kurduğu düğünü nihayet yaptı. Kutlama Eczacıbaşı ailesinin Yeniköy'deki evlerinde gerçekleştirildi.

                        HASRET GİDERDİ
                        Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra, Karagümrükspor ile anlaşan başarılı futbolcu Caner Erkin, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen futbolcu, yakın arkadaşlarıyla buluştu.

                        EN BÜYÜK REYTİNG BENİM!
                        Sahnelerin eğlenceli ismi Faik Öztürk, önceki gün Tüyap Fuarı'nda gerçekleşen Word Food İstanbul Gıda Fuarı'na katıldı. Renkli kişiliği ile katıldığı fuarda herkesi kahkahaya boğan Öztürk, "Yemek yapmak kolaylaştı 3-5 dakika da yemek yapılıyor. Safiye'yi artık mutfağa sokmuyorum bu iş bende" dedi. Öztürk, "İnsanların gülmeye ihtiyacı var. Sahalara dönüyoruz. Türkiye'de en büyük reytingi olan türkücü benim unutmayın" dedi.

                            İBO TEK BAŞINA
                            Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Tek başına çıktığı alışveriş turunda görüntülendi.

                            BİZİM HİKAYE
                            Başarılı oyuncu Cansel Elçin'in başrollerinde oynadığı 'Bizim Hikaye' bu akşam atv ekranlarında olacak. Film, haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ile hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan, bir kadının öyküsünü anlatıyor.

                            İMPARATOR GELIYOR
                            Başarılı yapımcı Polat Yağcı, İmparator İbrahim Tatlıses'i sahneye çıkartmaya kararlı. Yağcı, sosyal medha hesabından, "Yıl 2009, yer Harbiye Açıkhava… Sence bu ayrılık biraz fazla uzamadı mı İmparator? Kurucesmeacikhava hazır, seni bekliyor İmparator" diye yazdı.

                                Tatlıses'ten cevap gecikmedi: Boğazda buluşalım, söylediklerimizi hem Avrupa hem Asya duysun diyorsun yani." Binlerce kişi de bu yazışmaları beğendi.

                                Polat Yağcı, Tatlıses hayranlarını heyecanlardırdı.
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