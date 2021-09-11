Hadise mavi elbisesi ile beğeni topladı! Gören dönüp bir daha baktı

Hadise (35) kendisinden iki yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkın mutluluğunu işine de yansıttı. Yeni albümünün fotoğraflarını paylaşan şarkıcı, övgü dolu yorumlar aldı. Mavi elbiseli karesi beğeni rekoru kırdı.
DÜĞÜN POZU!
NBA'de oynayan Cedi Osman ile sevgilisi Ebru Şahin, önceki gece Fenerbahçe Basketbol takımının kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Damla Çakıroğlu'nun düğününe davetliydi. Cedi ile Ebru'nun ilginç pozları geceye damga vurdu. Çift, evlilik konusunda şimdilik sessiz.
BAŞ BAŞA ALIŞVERİŞ
Oyunculuğunun dışında yönettiği filmlerle de büyük başarı elde eden Ali Atay, önceki gün eşi Hazal Kaya ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yaklaşık 6 yıl aradan sonra 'Leyla İle Mecnun' dizisiyle tekrar sevenleriyle buluşan Atay, eşi Hazal Kaya ile önce alışveriş yaptı ardından restoranda yemek yedi.