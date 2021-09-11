Dünyaca ünlü model Halima Aden Türkiye'ye geliyor! ‘Yeryüzünün en güzel kentine geliyorum’

Amerikalı muhafazakar top model Halima Aden, Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den çıkan global moda markası Modanisa'nın 2 yıl boyunca marka elçisi olmayı kabul eden Halima, bu özel iş birliğinin detaylarının açıklanacağı dünya lansmanı için 14 Eylül Salı günü İstanbul'da olacak. Aden, vardığı anlaşmayı "eve dönüş" olarak niteleyerek, "Modanisa'nın marka elçisi olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Şimdi eve dönüş hissi yaşıyorum. Dünyanın en özel ve en güzel kenti İstanbul beni heyecanlandırıyor" dedi. Kenya'da bir mülteci kampında doğan Halima, 7 yaşında ailesiyle birlikte ABD'ye göç etmişti. Halima Aden, Vogue dergisine kapak olduğu için ününe ün katmıştı.

HALİMA'DAN EVE DÖNÜŞ ZAMANI

İstanbul için 'Eve dönüş' yorumu yapan Halima'nın sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçisi var.