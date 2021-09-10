Pınar Altuğ 'Deliye her gün bayram' dedi o konuya açıklık getirdi! Eşi Yağmur Atacan'la bakın neyi kutlamış...

TÜM SEKTÖRE ÖRNEK OLDU

BLUTV ve Bir Film'in ortak yapımcılığındaki, Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın'ın başrollerinde yer aldığı 'İnsanlar İkiye Ayrılır'ın galası dün akşam Kanyon Cinemaximum'da gerçekleşti. Bugün sinemaseverlerle buluşacak filmin ekibi heyecanlarını davetlilerle paylaştı. Başarılı oyuncular Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın'ın başrollerini paylaştığı filmin galasında tüm ekip kırmızı halıda poz verdi. Galaya Boran Kuzum, Melis Birkan, Sedef Avcı, Yiğit Kirazcı, Selen Uçer, Umut Kurt ve Elit Andaç Çam gibi ünlü isimler katıldı. Pınar Deniz, " Sinemaları ne olur yalnız bırakmayın" derken, Bir diğer başrol oyuncusu Burcu Biricik'te, "Galiba vizyona giremeyeceğiz. Yalan olacak çektiğimiz film diye düşündük ama şu an burada galadayız" yorumunu yaptı.