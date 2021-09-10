Pınar Altuğ 'Deliye her gün bayram' dedi o konuya açıklık getirdi! Eşi Yağmur Atacan'la bakın neyi kutlamış...

Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan'la yaptıkları kutlamanın evlilik değil, evlilik teklifi kutlaması olduğunu söyledi! "Deliye her gün bayram. Göz açıp kapayıncaya kadar nasıl geçti 13 yıl bilmiyorum. Bir ömür boyu aynı yastığa baş koymaya söz verdik" dedi.
PINAR KÜKREDİ!
Pınar Sabancı, hayvanat bahçesindeki aslanın videosunu paylaştı. "İnsan olmaktan utanıyorum" diye yazdı... Hayvanat bahçesindeki aslan videosu, gündemi salladı. Bir ziyaretçinin aslanı kızdırdığı anlar, tepkiyle karşılandı. Sosyetik Pınar Sabancı da eziyete sessiz kalmadı. Şunları yazdı: İnsanların hayvanlara yaptığı eziyet utanç verici. Bazen insan olmaktan utanıyorum.
KIRAÇ RÜZGARI
Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, bir efsaneyi ağırladı. Kıraç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. "Talihim Yok Bahtım Kara" şarkısıyla sahneye çıkan Kıraç, dakikalarca alkışlandı. Türk Rock Müziği'nin başarılı ismi, "Böyle bir konser uzun zamandır yapmamıştık. Kuruçeşme'yi özlemişiz" sözleriyle duygularını anlattı. Kıraç, Cem Karaca'yı anmayı da unutmadı. "Tamirci Çırağı"nı seslendiren ünlü sanatçı, dakikalarca ayakta alkışlandı. Kıraç, müzik ziyafeti sundu.