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    Pınar Altuğ 'Deliye her gün bayram' dedi o konuya açıklık getirdi! Eşi Yağmur Atacan'la bakın neyi kutlamış...

    Pınar Altuğ, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. İşte haberin detayları ve 10 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Deliye her gün bayram!

    Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan'la yaptıkları kutlamanın evlilik değil, evlilik teklifi kutlaması olduğunu söyledi! "Deliye her gün bayram. Göz açıp kapayıncaya kadar nasıl geçti 13 yıl bilmiyorum. Bir ömür boyu aynı yastığa baş koymaya söz verdik" dedi.

    PINAR KÜKREDİ!
    Pınar Sabancı, hayvanat bahçesindeki aslanın videosunu paylaştı. "İnsan olmaktan utanıyorum" diye yazdı... Hayvanat bahçesindeki aslan videosu, gündemi salladı. Bir ziyaretçinin aslanı kızdırdığı anlar, tepkiyle karşılandı. Sosyetik Pınar Sabancı da eziyete sessiz kalmadı. Şunları yazdı: İnsanların hayvanlara yaptığı eziyet utanç verici. Bazen insan olmaktan utanıyorum.

    KIRAÇ RÜZGARI
    Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, bir efsaneyi ağırladı. Kıraç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. "Talihim Yok Bahtım Kara" şarkısıyla sahneye çıkan Kıraç, dakikalarca alkışlandı. Türk Rock Müziği'nin başarılı ismi, "Böyle bir konser uzun zamandır yapmamıştık. Kuruçeşme'yi özlemişiz" sözleriyle duygularını anlattı. Kıraç, Cem Karaca'yı anmayı da unutmadı. "Tamirci Çırağı"nı seslendiren ünlü sanatçı, dakikalarca ayakta alkışlandı. Kıraç, müzik ziyafeti sundu.

        HAZAL MEVSİMİ
        Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki akşam Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Morini Restoran'da arkadaşları ile akşam yemeği yedi. Hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Güzelliği ile de büyüledi.

        3. YIL ALIŞVERİŞİ
        Oyuncu Mert Fırat ile eşi İdil Fırat, evliliklerinin 3'üncü yıldönümünü alışveriş yaparak kutladı. Ünlü çift, Zorlu AVM'de el ele mağazaları dolaştı.

        AŞKIN HER HALİ DELİLİK!
        Genç ve başarılı sanatçı Sevcan Dalkıran yeni single çalışması 'Deli Masalı'yla bir kez daha müzikseverlerle buluştu. Haliç Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı'nı bitiren Dalkıran, şarkının ayrılık acısını anlattığını söyledi. "Aşkın her hali delilik. Aşık olmak da aşık olup ayrılmak da..." dedi.

            AİLE ARASINDA DÜĞÜN
            Oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, dün akşam dünya evine girdi. Düğüne, sadece aile ve yakınları eşlik etti. Yeni çift, "Pandemiden dolayı arkadaş çevremiz katılamadı, daha sonra onlarla da bir kutlama yapacağız" dedi. Doğan SAVAŞ

            MUTLULUĞA GELİN
            Ünlü oyuncu Fatoş Kabasakal Kayhan, işadamı Erkan Kayhan ile nikah kıydı. Çocuğu dünyaya geldi. Ancak pandemi yüzünden gelinliği geç giydi. Ünlü çift, yasakların bitmesi ile Sait Halim Paşa Yalısı'nda geçtiğimiz hafta düğün yaptı.

            TÜM SEKTÖRE ÖRNEK OLDU
            BLUTV ve Bir Film'in ortak yapımcılığındaki, Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın'ın başrollerinde yer aldığı 'İnsanlar İkiye Ayrılır'ın galası dün akşam Kanyon Cinemaximum'da gerçekleşti. Bugün sinemaseverlerle buluşacak filmin ekibi heyecanlarını davetlilerle paylaştı. Başarılı oyuncular Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın'ın başrollerini paylaştığı filmin galasında tüm ekip kırmızı halıda poz verdi. Galaya Boran Kuzum, Melis Birkan, Sedef Avcı, Yiğit Kirazcı, Selen Uçer, Umut Kurt ve Elit Andaç Çam gibi ünlü isimler katıldı. Pınar Deniz, " Sinemaları ne olur yalnız bırakmayın" derken, Bir diğer başrol oyuncusu Burcu Biricik'te, "Galiba vizyona giremeyeceğiz. Yalan olacak çektiğimiz film diye düşündük ama şu an burada galadayız" yorumunu yaptı.
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            Millet İttifakı bozulabilir
            Haberler Saklambaç Pınar Altuğ 'Deliye her gün bayram' dedi o konuya açıklık getirdi! Eşi Yağmur Atacan'la bakın neyi kutlamış...
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