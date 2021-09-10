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    Bensu Soral ile Hakan Baş'ın örnek evliliği sallantıda! Bensu'nun havuz pozları kafa karıştırdı

    Oyuncu Bensu Soral 3 yıl önce iş insanı Hakan Baş ile evlendi. Bensu Soral, yalnız tatile gitti. Eşi Hakan Baş yanında değildi. Akıllara “Ayrıldılar mı” sorusu geldi.

    Havuzda tek başına!

    Çift, mutlulukları ile herkesi imrendirdi. Ancak iddiaya göre Baş çifti arasında çocuk krizi patlak verdi. Buna göre Hakan Baş, baba olmak istedi. Ancak Soral "Anneliğe hazır değilim" dedi.

    Eşinin çocuk olayına sıcak bakmaması üzerine iş adamı çok sinirlendi. Hatta ikilinin evlerini ayırdığı ve boşanma kararı aldığı öne sürüldü.

    AYRILIK ACISI MI ÇEKİYOR
    İşte ünlü çiftle ilgili iddiaların havada uçuştuğu bir dönemde Bensu Soral tek başına tatile gitti. Tatilde ise eşi Hakan Baş kendisine eşlik etmedi.
        Millet İttifakı bozulabilir
        Haberler Saklambaç Bensu Soral ile Hakan Baş'ın örnek evliliği sallantıda! Bensu'nun havuz pozları kafa karıştırdı
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