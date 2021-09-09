Yıldız Tilbe marjinal tarzıyla dikkat çekti! Yine iddialı seçimlere imza attı açıklamaları olay oldu

Türk müziğinin sevilen ismi Yıldız Tilbe, önceki akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahne aldı. Konserine 'Delikanlım' şarkısı ile sahneye çıkan Tilbe, birbiri ardına seslendirdiği 'Çok Zor, Çat Kapı, Vazgeçtim, Çabuk Olalım Aşkım' şarkılarıyla hayranlarına müzik şöleni yaşattı. Bir ara konsere gelen sevenleriyle sohbet eden Tilbe, "Benzerim yok dimi? Ben de kendime benzemiyorum. Kendime benzesem başka türlü olurdum. Kendimle tanışmadım henüz. Şimdi söylüyorum ben hep bensizmişim" diyerek kafaları karıştırdı.

ÜNLÜ DÜŞÜNÜR

'Tilbe, felsefeye bağladı' yorumları yaptırdı! Finalde 'Mardin Kapı Şen Olur, Delalım ve Hayatı Tesbih Yapmışım' gibi şarkıları söylerken sahnede halay çeken Tilbe, konserin sonlarında seyircisini adeta oturtmadı.

YILDIZ TARZI!

Marjinal tarzıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe, konserinde yine iddialı seçimlere imza attı! Göğsü kiraz desenli elbise ile sahneye çıkan Tilbe, farklı saç modelleriyle de hayranlarının beğenisini kazandı.