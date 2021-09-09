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    İstiklal Marşı'nın yazılış serüveni beyazperdede! Akif filminin ilk fragman’ı yayınlandı

    Türkiye'nın bağımsızlık sembollerinden İstiklâl Marşı'nın yazılış serüveni beyazperdede! Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşadıklarını konu alan “Âkif” filminin ilk fragman’ı yayınlandı. Film, 24 Eylül’de vizyonda

    Akif beyazperdede

    Duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen "Âkif" filminin ilk fragman'ı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Yapımcılığını Tarçın Film Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu film, 24 Eylül Cuma günü vizyona girecek. Yapım, şairin yaşamından kesitler de sunacak.

    DEV OYUNCU KADROSU
    Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl'ün canlandırdığı filmde Fikret Kuşkan da Mustafa Kemal Atatürk rolünde seyirci karşısına çıkacak. Çekimleri ise İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya'da yapıldı.

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    Haberler Saklambaç İstiklal Marşı'nın yazılış serüveni beyazperdede! Akif filminin ilk fragman’ı yayınlandı
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