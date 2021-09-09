İstiklal Marşı'nın yazılış serüveni beyazperdede! Akif filminin ilk fragman’ı yayınlandı

Duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen "Âkif" filminin ilk fragman'ı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Yapımcılığını Tarçın Film Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu film, 24 Eylül Cuma günü vizyona girecek. Yapım, şairin yaşamından kesitler de sunacak.
DEV OYUNCU KADROSU
Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl'ün canlandırdığı filmde Fikret Kuşkan da Mustafa Kemal Atatürk rolünde seyirci karşısına çıkacak. Çekimleri ise İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya'da yapıldı.