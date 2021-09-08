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    Eda Ece kural bozdu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile paylaştı! O notu görenlere 'evlilik yakın' dedirtti

    Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer'in birliktelikleri tam gaz devam ediyor. İşte haberin detayları ve 8 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Dört kişilik aile pozu!

    Ünlü çift, önceki gün aşka geldi. Evde köpekleriyle bu pozu veren Ece, "4 kişilik aile" notunu düştü. Eda Ece'nin paylaşımına "Aile" yazması "Yakında evlilik var" dedirtti.

    ÖZGE TATİLE DEVAM
    Oyuncu Özge     Borak, yazın son günlerinin tadını doyasıya çıkarmaya devam ediyor. Önceki gün tekneden bu pozu veren 39 yaşındaki oyuncu, "Yaz bitmesin" dedi. Borak, fit haliyle de beğeni topladı.

    VARLIK İÇİNDE YOKLUK
    Spiker Dilay Korkmaz ve sevgilisi Faruk Sabancı, önceki gün Mardin'e gitti. Yırtık bir jean pantolonla poz veren ünlü DJ, "Mardin Fashion week" notuyla bu karesini paylaştı. Lüks yaşantısıyla bilinen Sabancı'ya "Varlık içinde yokluk çekiyor adam" esprileri yapıldı.

        18 BİN TL'LİK ŞIKLIK
        Güzel         oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Instagram'ı salladı. Kırmızı şık kıyafetiyle objektif karşısına geçen 39 yaşındaki oyuncu, takipçilerini büyüledi. Bu arada Cavadzade'nin kırmızı elbisesinin fiyatının tam tamına 18 bin 399 TL olduğu öğrenildi. Gökhan Alkan'la evlilik hazırlıkları yapan Nesrin Cavadzade, şıklığıyla beğeni kazandı.

        ÇUKUROVA BEREKETİ
        Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın afişi, heyecan yarattı. Yakışıklı oyuncular Furkan Palalı, İbrahim Çelikol ve Kerem Alışık'ın giydiği Derimod marka ayakkabılar trend oldu. Markanın internet sitesi ziyaretçi akınına uğradı.

        AİLECE ALIŞVERİŞ
        Genç ve başarılı şarkıcı İdo Tatlıses, nişanlısı Yasemin Şefkatli ve müstakbel kayınvalidesi ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. "Yaz dönemi güzel geçti. Umarız ki artık bu virüsten de kurtuluruz" açıklamasında bulundu.

            'KLASİK' KEYİF...
            Türkiye'de ilk olarak Kerki Solfej tarafından gerçekleştirilen arabalı konserlerin ikinci serisi 10 Eylül'de Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi'nde başlayacak. Sahneye ilk olarak şarkıcı Mabel Matiz çıkacak. 40 klasik otomobil de konser öncesi alana gelerek Yenikapı'ya renk katacak.

            KOVBOY ASLIHAN
            İş görüşmesi için gittiği Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Aslıhan Karalar, giyim tarzıyla meraklı bakışları üzerine topladı. Kovboy çizmeleri ile dikkat çekti. "Yeni bir projeye başlayana kadar ailemle zaman geçiriyorum" dedi.

            SÖZÜNDEN DÖNDÜ
            Fulya Zenginer, oyunculuğa ara verdiğini açıklamıştı. Ancak fikrini değiştirdi. Yeni bir sinema filmi hazırlığında olduğunu belirten Zenginer "3.5 sene sonra 'oyunculuğa dönmeyeceğim' sözümü yemeye hazırlanıyorum" dedi.

                İŞLERE MOLA VERDİ
                Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Zorlu AVM'deydi. İspanyolca öğrenmeye devam ettiğini söyleyen Deniz, "O kadar çok proje yaptım ki bir süre dinleneceğim" dedi.

                BERRAK HEYECAN İSTİYOR
                Berrak Tüzünataç, önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere takıldı. Yeni bir film çektiklerini ve şimdi gelen projeleri incelediğini dile getiren Tüzünataç, "Önemli olan karakterin beni heyecanlandırması" diye konuştu. Doğan SAVAŞ

                HASRET GİDERDİ
                Şebnem Bozoklu, yakın arkadaşı Enis Arıkan ile Kuruçeşme'de görüntülendi. Bozoklu, "Enis Covid'i atlattı. Hemen yanıma koştu. Canım benim" diyerek espri yaptı.

                    BAŞININTATLI BELASI
                    Kuruluş Osman dizisine dahil olan Yıldıray Şahinler, önceki gün bu pozuyla neşelendirdi. Setten evine dönen oyuncuya kedisi rahat vermedi. Şahinler'in başının üstüne çıkan sevimli kedi güldürdü.

                    DEV BULUŞMA
                    Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, Türkiye'nin iki önemli sesi Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer'i ağırladı. Poll Production organizasyonu olan gecede iki usta isim büyülü sesleriyle büyük beğeni topladı. Ustaların performansı ayakta alkışlandı.
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                    CHP’li Erdoğdu’dan skandal!
                    Haberler Saklambaç Eda Ece kural bozdu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile paylaştı! O notu görenlere 'evlilik yakın' dedirtti
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