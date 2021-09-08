Eda Ece kural bozdu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile paylaştı! O notu görenlere 'evlilik yakın' dedirtti

Ünlü çift, önceki gün aşka geldi. Evde köpekleriyle bu pozu veren Ece, "4 kişilik aile" notunu düştü. Eda Ece'nin paylaşımına "Aile" yazması "Yakında evlilik var" dedirtti.
ÖZGE TATİLE DEVAM
Oyuncu Özge Borak, yazın son günlerinin tadını doyasıya çıkarmaya devam ediyor. Önceki gün tekneden bu pozu veren 39 yaşındaki oyuncu, "Yaz bitmesin" dedi. Borak, fit haliyle de beğeni topladı.
VARLIK İÇİNDE YOKLUK
Spiker Dilay Korkmaz ve sevgilisi Faruk Sabancı, önceki gün Mardin'e gitti. Yırtık bir jean pantolonla poz veren ünlü DJ, "Mardin Fashion week" notuyla bu karesini paylaştı. Lüks yaşantısıyla bilinen Sabancı'ya "Varlık içinde yokluk çekiyor adam" esprileri yapıldı.