Eda Ece kural bozdu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile paylaştı! O notu görenlere 'evlilik yakın' dedirtti

AİLECE ALIŞVERİŞ

Genç ve başarılı şarkıcı İdo Tatlıses, nişanlısı Yasemin Şefkatli ve müstakbel kayınvalidesi ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. "Yaz dönemi güzel geçti. Umarız ki artık bu virüsten de kurtuluruz" açıklamasında bulundu.