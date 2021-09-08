Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım’la aşk iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu! 'Utanç verici' dedi bakın neler söyledi

Geçtiğimiz aylarda adı Hadise'den ayrılan oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk dedikodusuna karışan Çağla Şıkel, önceki gün söylentilere son noktayı koydu. 2 çocuk annesi olan güzel sunucu, Etiler'deki bir eczanede objektiflere yansıdı.
"İHTİMAL YOK"
Çıkan aşk haberleri hakkında sessizliğini bozan Çağla Şıkel, "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda öyle bir şey olma ihtimali de yok. Benim zaten iki tane aşkım var. Böyle karmaşık ilişkilerin içinde anılmak bile benim için utanç verici" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.
Çağla Şıkel, yüz yüze eğitimin başlamasıyla mutlu olduğunu söyleyip "Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Çok mutlular. Çocuklar bu günü çok bekliyordu. Ben de tüm önlemlerin alındığını düşündüğüm ve güvendiğim için şu an okula gönderiyorum"