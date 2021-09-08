Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım’la aşk iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu! 'Utanç verici' dedi bakın neler söyledi

"İHTİMAL YOK"

Çıkan aşk haberleri hakkında sessizliğini bozan Çağla Şıkel, "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda öyle bir şey olma ihtimali de yok. Benim zaten iki tane aşkım var. Böyle karmaşık ilişkilerin içinde anılmak bile benim için utanç verici" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.