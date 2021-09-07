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    Jessica May tatil pozlarıyla kıskandırdı! Plaj şıklığı göz kamaştırdı

    Brezilyalı oyuncu Jessica May, tatil için Dalyan'ın yolunu tuttu. İşte haberin detayları ve 7 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Jessica kıskandırdı

    Birbirinden neşeli pozlar veren May, herkesi imrendirdi. Jessica May'in plaj şıklığı kadın takipçilerinden büyük beğeni aldı.

    SEZONU KAPATTI
    Fulya Zenginer, yaz sezonunu bu pozla kapattı. Ege sahillerinde tatile çıkan oyuncu, denizin içinden verdiği bu karesine, "Ne yani yaz sezonunu şöyle bir postla kapatmayalım mı?" notu düştü.

    TATİL ARKADAŞI
    Sosyal medya fenomeni Dila Tarkan, tatilin son günlerinin tadını çıkartıyor. Önceki gün sevimli köpeğiyle şezlongta keyif yapan sosyetik güzelin bu pozuna, "En tatlı tatil arkadaşı" esprileri yapıldı.

        VENEDİK'İ KUŞATTI!
        Can Yaman, 78. Venedik Film Festivali'ne damga vurdu. Büyük ilgi gören yakışıklı oyuncu, kırmızı halıda şıklığıyla da adından söz ettirdi.

        Dünyaca ünlü moda devi Dolce&Gabbana da, Instagram'daki 26.6 milyon takipçili hesabından Yaman'ın bu pozunu paylaştı.

        ANNE YADİGARI
        Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak, sahilden bu pozu verdi. Gürkaynak, şapkasının annesinin gençlik yıllarından kaldığını söyledi.

            SAADET VAKTİ
            Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, önceki gün paylaştığı bu pozla sosyal medyayı renklendirdi. Aksoy'un 38. doğum günü için verdiği pozu büyük beğeni topladı. Ezgi Mola da Aksoy'un fotoğrafına yorum yaparak, "Şu fotolardan bi zahmet haftada 3 koy yeter" dedi.

            SÜRPRİZ GELDİ
            Yüksek             Sadakat 24 Eylül'de çıkacak olan "Rengarenk" albümünden önce ilk şarkı sürprizi geldi. Grup, albümden önce "Öksüz Yel" isimli şarkıları ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Şarkının klibini uzun yıllardır grup ile işbirliği yapan İmre Haydaroğlu çekti.

            BOĞAZ'DA CAZ RESİTALİ!
            Cazmüzik tutkunları, Boğaz'da müzik resitali yaşadı. Poll Production organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Fatih Erkoç ve Kerem Görsev'i ağırladı.

                ALBÜM KADINI
                Funda Arar, önceki akşam Kerkisolfej organizasyonuyla Harbiye Açık Hava Tiyatrosu BTC TürkPro sahnesindeydi. Her sene bir albüm çıkaran Arar, "Ben albüm kadınıyım. Dinleyicilerim benden sürekli albüm bekliyor" dedi.

                YENİ ŞARKISI YILDIZLAR
                Daha önce ABD'li şarkıcı Connor ile "Lie" adlı parçayı seslendiren Miss Turkey 2021 finalisti Alara Eriç, yeni şarkı hazırladı. Eriç, İls Müzik öncülüğünde çıkardığı "Yıldızlar" adlı şarkısına iddialı bir klip çekti.
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                Dağ ilçelerinde çöp sorunu tarih oldu
                Haberler Saklambaç Jessica May tatil pozlarıyla kıskandırdı! Plaj şıklığı göz kamaştırdı
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