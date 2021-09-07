Jessica May tatil pozlarıyla kıskandırdı! Plaj şıklığı göz kamaştırdı

Birbirinden neşeli pozlar veren May, herkesi imrendirdi. Jessica May'in plaj şıklığı kadın takipçilerinden büyük beğeni aldı.
SEZONU KAPATTI
Fulya Zenginer, yaz sezonunu bu pozla kapattı. Ege sahillerinde tatile çıkan oyuncu, denizin içinden verdiği bu karesine, "Ne yani yaz sezonunu şöyle bir postla kapatmayalım mı?" notu düştü.
TATİL ARKADAŞI
Sosyal medya fenomeni Dila Tarkan, tatilin son günlerinin tadını çıkartıyor. Önceki gün sevimli köpeğiyle şezlongta keyif yapan sosyetik güzelin bu pozuna, "En tatlı tatil arkadaşı" esprileri yapıldı.