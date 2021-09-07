İzzet Yıldızhan çocuklarını otelinde işe soktu! “Hayatın zorluklarını görsünler” dedi bakın ne iş verdi

Dokuz çocuk sahibi olan iş insanı ve sanatçı İzzet Yıldızhan'ın oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe'ye İzmir'deki otelinde görev verdiği ortaya çıktı. Yıldızhan'ın oğulları Mustafa ve Ali Yuşa çamaşırhanede çalışırken, Veysel Efe ise resepsiyonda görev alıyor. Çocukların yaz döneminde çalışması, yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Oğullarının her yaz çeşitli iş kollarında çalışarak, hayatın zorluğunu görmek istediğini ifade eden Yıldızhan, "Allah nasip ederse evlatlarıma güzel bir gelecek bırakacağım. Ben kendimi bildim bileli çalışan birisiyim. Evlatlarımın da hayatın zorluklarını ve ellerinde olan imkanların değerlerini bilmeleri için yaz aylarında hep yanıma alıp çalıştırırım" diye konuştu

'ÖNCE EĞİTİM GELİR'

Okulların başlamasıyla çocukların işten ayrıldığını söyleyen Yıldızhan, "Eğitim her şeyden önce gelir" diyerek takdir topladı.