Mehmet Ali Erbil, üç yıl sonra ilk kez sunucu olarak Belarus'ta sahneye çıktı. Sağlığına kavuşan Erbil, eskisi gibi yaptığı esprilerle herkesi güldürmeyi başardı. Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel&Casino'da konser veren Serkan Kaya, sunucu Mehmet Ali Erbil'in anlattıklarına dakikalarca kahkaha attı.
ÜSTÜ SHAKIRA ALTI CENNET MAHALLESİ
Son dönemde sahne kıyafetleriyle gündem olmayı başaran Hande Yener, önceki gün Marmaris'te konser verdi. 48 yaşındaki Yener, şarkılarından çok giydiği sahne kostümüyle konuşuldu. İddialı olmak isterken ipin ucunu kaçıran Yener'e, "Üstü Shakira, altı Cennet Mahallesi", "Biri Hande'yi durdursun" esprileri yapıldı.
SAHNE USTANIN
Selda Bağcan, önceki gün Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinde uzun süre konuşulacak bir konser verdi. Sesiyle mest eden Bağcan, hayranlarına aşı olun çağrısı yaptı.