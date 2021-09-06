Mehmet Ali Erbil, üç yıl sonra ilk kez sunucu olarak Belarus'ta sahneye çıktı

VEDA ZAMANI

Ailesiyle yaz sezonunun tadını Ege'de çıkaran Pınar Altuğ, önceki gün İstanbul'a döndü. Okula başlayacak olan kızı Su ile Göcek'ten bu pozu veren Altuğ, "Şimdilik veda" notu düştü. Güzel oyuncu tatilinin son günü de deniz keyfi yaptı.