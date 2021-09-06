Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mehmet Ali Erbil, üç yıl sonra ilk kez sunucu olarak Belarus'ta sahneye çıktı

    Mehmet Ali Erbil, üç yıl sonra ilk kez sunucu olarak Belarus'ta sahneye çıktı. Sağlığına kavuşan Erbil, eskisi gibi yaptığı esprilerle herkesi güldürmeyi başardı. Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel&Casino'da konser veren Serkan Kaya, sunucu Mehmet Ali Erbil'in anlattıklarına dakikalarca kahkaha attı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 6 Eylül tarihli Saklambaç haberleri.

    Mali döndü!

    Mehmet Ali Erbil, üç yıl sonra ilk kez sunucu olarak Belarus'ta sahneye çıktı. Sağlığına kavuşan Erbil, eskisi gibi yaptığı esprilerle herkesi güldürmeyi başardı. Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel&Casino'da konser veren Serkan Kaya, sunucu Mehmet Ali Erbil'in anlattıklarına dakikalarca kahkaha attı.

    ÜSTÜ SHAKIRA ALTI CENNET MAHALLESİ
    Son dönemde sahne kıyafetleriyle gündem olmayı başaran Hande Yener, önceki gün Marmaris'te konser verdi. 48 yaşındaki Yener, şarkılarından çok giydiği sahne kostümüyle konuşuldu. İddialı olmak isterken ipin ucunu kaçıran Yener'e, "Üstü Shakira, altı Cennet Mahallesi", "Biri Hande'yi durdursun" esprileri yapıldı.

    SAHNE USTANIN
    Selda Bağcan, önceki gün Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinde uzun süre konuşulacak bir konser verdi. Sesiyle mest eden Bağcan, hayranlarına aşı olun çağrısı yaptı.

        HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
        Oktay Kaynarca, önceki akşam Arnavutköy'de Mavra Balık'ta görüntülendi. Oyuncu, "Arkadaşımın mekanına hayırlı olsuna geldim. Set daha başlamadı" dedi. Doğan SAVAŞ.

        ÇEŞME ONA KALDI
        Bütün yazı Çeşme'de sessiz sakin geçiren Dilara Öztunç, şimdilerde Instagram'ı kataloğa çevirdi. Hergün birbirinden renkli pozlar paylaşan oyuncu, önceki gün de bu pozu verdi. Öztunç'a "Sana kırmızı çok yakışıyor" yorumları yapıldı.

        57'LİK HÜLYA
        Türk Sineması'nın sevilen ismi Hülya Avşar, yıllara meydan okuyor. Yaz başında Ayvalık'a demir atan Avşar Kızı, verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkardı. 57 yaşındaki Hülya Avşar, önceki gün doğal güzelliğini konuşturdu. Tenis ve wakeboard yapan Avşar'ın formda haline "Maşallah" yorumları yapıldı.

            VEDA ZAMANI
            Ailesiyle yaz sezonunun tadını Ege'de çıkaran Pınar Altuğ, önceki gün İstanbul'a döndü. Okula başlayacak olan kızı Su ile Göcek'ten bu pozu veren Altuğ, "Şimdilik veda" notu düştü. Güzel oyuncu tatilinin son günü de deniz keyfi yaptı.

            PELİN YANDI
            Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ile Etiler'deydi. Bronz teniyle dikkat çeken Karahan, "Her yaz 3 ay boyunca Bodrum'dayım. Ben yanmayayım da kim yansın" dedi. Aydın HAMZA.

            OKUL ÖNCESİ GEZİNTİ
            Demet Akalın, önceki gün kızı Hira ile birlikte Etiler'de yemek yedi. Kucağından köpeğini bir an olsun indirmeyen Akalın, "Pazartesi okullar başlıyor malum. Kızımla beraber bir yemeğe çıkmak istedim" diye konuştu. Aydın HAMZA.

                SPORA KAHVE MOLASI
                Oyuncu Yüsra Geyik,                 önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Yürüyüşe çıkan oyuncu, kahve molası için girdiği alışveriş merkezinde görüntülendi. Kahvesini alan Geyik, yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

                SAGOPA RÜZGARI
                Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam rap müziğin güçlü temsilcilerinden Sagopa Kajmer'i ağırladı.

                MABEL KOROSU
                Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde önceki akşam Mabel Matiz vardı. Popçu, şarkılarını seyircisiyle koro halinde söyledi.

                    ROMANTİK YALIN
                    Yalın                    , 'Pazar Şarkıları' konseptiyle Maximum Uniq Açıkhava'da konser verdi. Yalın, hem romantik hem eğlenceli saatler yaşattı.

                    DİVA'NIN PINAR'I
                    Bülent Ersoy,                     tarzını ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'na emanet etti. Başarılı modacı, geçtiğimiz gün Ersoy için hazırladığı yaklaşık 1400 adet çivi ve 1000 adet swarovski taş kullandığı "Milenyum Kleopatrası" tasarımı ile adından söz ettirmişti.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    CHP’li İBB’de iş yok ancak yalan çok!
                    Haberler Saklambaç Mehmet Ali Erbil, üç yıl sonra ilk kez sunucu olarak Belarus'ta sahneye çıktı
                        SON DAKİKA