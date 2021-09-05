Gülben Ergen ve Seren Serengil arasında kılıçlar çekildi! Biri gönderme yaptı diğeri açtı ağzını yumdu gözünü

Magazİn dünyasının düşman ikilisi Gülben Ergen ve Seren Serengil, arasındaki gerilim bitmiyor. 17 Eylül'de Kuruçeşme'de konser verecek olan Gülben Ergen, önceki gün "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" diyerek üstü kapalı şekilde Seren Serengil'i hedef aldı. Sivri diliyle bilinen Serengil ise şu sözlerle açtı ağzını yumdu gözünü: "Ya seni kim ne yapsın? Yaz boyunca toplasan 3 yerde sahne aldın. Konser sanatçısı değilsin! Günay Sahnesi'nden bile kovuldun. Seda Sayan'a şükret. O araya girmiş işte!"

BEL ALTI VURDU!

Hızını alamayan Serengil daha sonra, vitesi yükseltti. Ünlü şarkıcı, Ergen'e "İnsanlar sahneye çıkmak için gerçekten teklif aldığını düşenecekler. Sen selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı!" diyerek bel altı vurdu.

Seren Serengil, Ergen'in Günay sahnesinden kovulduğunu araya Seda Sayan'ın girdiğini iddia etti.