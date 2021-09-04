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    Mehmet Erdem ile Vildan Atasever evleniyor! Ünlü şarkıcı tarih verdi

    ‘Sussam olmuyor, susmasam olmaz’ diyen şarkıcı Mehmet Erdem, Vildan Atasever’le evleneceklerini açıkladı. Erdem, "Önümüzdeki hafta aile arasında sade bir tören yapacağız" dedi

    Doğan Savaş
    Hakim bey evleniyor!
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    POLL Production organizasyonunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam İstanbul Boğazı'na yine renk ve ses kattı. Sahnede bu kez Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem vardı. Erdem, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Vildan hanımla nişanlandınız. Evlilik yakın mı" sorusuna ise şu sürpriz cevabı verdi: Evet nişanlandık. Önümüzdeki hafta aile arasında sade bir tören yapacağız.

    NİŞAN TAMAM
    Mehmet Erdem, Aşkın Nur Yengi ile izleyenleri mest etti. Parmağındaki nişan yüzüğü ise dikkat çekti.

    SONUNDA MUTLULUĞU BULDU
    Atasever, ilk evliliğini Taylan Kılınç, ikincisini ise İsmail Hacıoğlu ile yapmıştı. İş insanı Erkan Akdemir ile nişanlanıp ayrılmıştı.

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    Haberler Saklambaç Mehmet Erdem ile Vildan Atasever evleniyor! Ünlü şarkıcı tarih verdi
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