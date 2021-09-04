Mehmet Erdem ile Vildan Atasever evleniyor! Ünlü şarkıcı tarih verdi

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POLL Production organizasyonunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam İstanbul Boğazı'na yine renk ve ses kattı. Sahnede bu kez Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem vardı. Erdem, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Vildan hanımla nişanlandınız. Evlilik yakın mı" sorusuna ise şu sürpriz cevabı verdi: Evet nişanlandık. Önümüzdeki hafta aile arasında sade bir tören yapacağız.

NİŞAN TAMAM

Mehmet Erdem, Aşkın Nur Yengi ile izleyenleri mest etti. Parmağındaki nişan yüzüğü ise dikkat çekti.

SONUNDA MUTLULUĞU BULDU

Atasever, ilk evliliğini Taylan Kılınç, ikincisini ise İsmail Hacıoğlu ile yapmıştı. İş insanı Erkan Akdemir ile nişanlanıp ayrılmıştı.