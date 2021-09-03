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    Usta sanatçı Ferhan Şensoy, son yolculuğuna uğurlandı! Kızları Ferhan Müjgan ile Derya'nın gözyaşları sel oldu

    Usta sanatçı Ferhan Şensoy, son yolculuğuna uğurlandı. Şensoy için ilk tören Ses Tiyatrosu’nda yapıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilen Şensoy’un kızları Ferhan Müjgan ile Derya’nın gözyaşları sel olup aktı.

    Ustaya veda

    Geçtiğimiz salı günü hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy, son yolculuğuna uğurlandı. Sevenlerini yasa boğan Şensoy için Beyoğlu'nda bulunan Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.

    Daha sonra Şensoy'un Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne getirildi. Bu sırada Beşiktaş taraftarı bir grup sloganlar atmaya başladı.

    Cenazeye katılanlar bu duruma tepki gösterince kısa süreli bir tartışma yaşandı. Orada bulunan polisin olaya müdahale etmesiyle tartışma büyümeden yatıştırıldı.

        70 yaşında hayata veda eden Ferhan Şensoy'un cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Usta oyuncunun 9 aylık hamile olan kızı Müjgan Ferhan Şensoy'u eşi Cem Öğüt teselli etmeye çalıştı. Cenazede, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galatasay Başkanı Burak Elmas, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim hazır bulundu.

        SANA DOYAMADIM
        Derya Şensoy ise törende babasına yazdığı bir şiiri okudu. Şensoy, "Ben üniversitedeyken babamla uzun bir süre ayrı kalmıştık. Ona bir şiir yazıp, yollamıştım" diyerek herkesi ağlattı.

        Şensoy'un eski eşi Derya Baykal, törende yaptığı konuşmada "Seyircine, dahası rol arkadaşlarına, öğrencilerine, Türk halkına, bütün bunlarla ışık oldun ustam. Sana her şey için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

            BABAM ÖLÜMDEN KORKMADI
            9 aylık hamile olan Müjgan Ferhan Şensoy, gözyaşlarıyla "Ölümden hiç korkmadı babam. Yaşamını anlamlı kılmaya kıymet verdi" dedi.

            Derya Şensoy'un eski aşkı Sarp Levendoğlu da cenazeye katıldı. Levendoğlu'nun Şensoy'un yanına gitmemesi ise dikkat çekti. Bu arada pandemi tedbirleri kapsamında camii avlusuna girişler HES kodu ile yapıldı.
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