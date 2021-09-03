Usta sanatçı Ferhan Şensoy, son yolculuğuna uğurlandı! Kızları Ferhan Müjgan ile Derya'nın gözyaşları sel oldu

Geçtiğimiz salı günü hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy, son yolculuğuna uğurlandı. Sevenlerini yasa boğan Şensoy için Beyoğlu'nda bulunan Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.
Daha sonra Şensoy'un Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne getirildi. Bu sırada Beşiktaş taraftarı bir grup sloganlar atmaya başladı.
Cenazeye katılanlar bu duruma tepki gösterince kısa süreli bir tartışma yaşandı. Orada bulunan polisin olaya müdahale etmesiyle tartışma büyümeden yatıştırıldı.