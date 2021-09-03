Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Serkan Kaya yaz boyunca at binerek 10 kilo zayıfladı

    Şarkıcı Serkan Kaya, geçtiğimiz gün Aqua Florya AVM’de objektiflere takıldı. Formda haliyle dikkat çeken Kaya, “Yazın at çiftliğine giderek bol bol ata bindim. Bu sayede tam 10 kilo verdim” diye konuştu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 3 Eylül tarihli Saklambaç haberleri.

    Kiloları attı

    Şarkıcı Serkan Kaya, geçtiğimiz gün Aqua Florya AVM'de objektiflere takıldı. Formda haliyle dikkat çeken Kaya, "Yazın at çiftliğine giderek bol bol ata bindim. Bu sayede tam 10 kilo verdim" diye konuştu.

    MİLA'NIN YÜKÜ AĞIR!
    Fatoş Kabasakal, kızı Mila ile Zorlu AVM'deydi. Ünlü model, kızının çantasını taşırken minik Mila'nın ise büyük alışveriş çantasını taşıması herkesi gülümsetti.

    AİLEYE GİRDİ!
    İrem Derici ve Cem Belevi, cephesinde sürpriz! Haklarında aşk iddiaları çıkan ikiliden İrem Derici, Belevi'nin ablasıyla sıkı dost oldu. İkili, sosyal medyadan da takipleşmeye başladı.

        ZEKİ MÜREN GECESİ
        Sibel Can, Bursa'da düzenlenen 'Zeki Müren'in Ölümünün 25. Yıldönümü Anma Gecesi'nde sahne aldı. Can, gece boyunca Müren'in şarkılarını okuyarak müzikseverleri mest etti.

        SEVGİLİ OLDULAR
        Oyuncular Gözde Mukavelat ve Emre Büyükpınar         önceki akşam Cadde Bostan'daki Zerdeli adlı mekanda görüntülendi. Yıllardır çok iyi iki dost olan oyuncular, aşk yaşadıklarını ilan etti.

        KAMPA GİRDİ
        Gülben Ergen,         bakıma girdi. 10 günlük vegan beslenme diyetine başlayan Ergen, hayvansal hiçbir ürünü tüketmeyecek. Şarkıcının yemek listesinde badem, hurma, şekersiz limonata ve sebze çorbası var.

            AŞK GECESİ
            Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, önceki akşam By Ulus Steakhouse isimli mekan çıkışı görüntülendi. Sosyal medyada aşk şovu yapan ikili objektifler karşısında utangaçtı. Doğan SAVAŞ.

            PELİN'İN SIRRI SPOR
            İki çocuk annesi Pelin Karahan, bir dergi için objektif karşısına geçti. Fit haliyle yıllara meydan okuyan güzel oyuncu, "Spor hayatımın olmazsa olmazı. Tabii beslenme de önemli" diyerek sırrını açıkladı.

            KEDİSİYLE TATİLDE
            Oyuncu Esra Sönmezer, Bodrum tatiline çıktı. Sönmezer, önceki gün kedisi Bebek ile birlikte deniz keyfi yaptı.

                MAVİ TURLA KUTLAMA
                Özgü Kaya ile sevgilisi Burak Serdar Şanal birlikteliklerinin ikinci yıllını Göcek'te mavi turla kutladı. Evlilik yolunda ilerleyen oyuncu çiftin aşk pozları binlerce beğeni aldı.

                1400 ÇİVİLİ DİVA
                Kuruçeşme'de                 Diva rüzgarı esti. Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'i ağırladı. Ersoy, şarkıları kadar ihtişamı ile de izleyenleri mest etti. Sahneye, Pınar Kerimoğlu'nun tasarladığı kostümle çıkan Diva'nın kıyafetinde 1400 adet çivi ve 1000 adet swarovski taş vardı.

                ANASININ KUZUSU
                Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, önceki gün gelen bir hediyeyle havalara uçtu. Bahçesine getirilen kuzuyu gören sosyetik tasarımcı, gün boyunca onunla yakından ilgilendi. Kuzuyu öpüp koklamaya doyamayan Biricik Suden, akşam onu bahçede yalnız bırakmaya kıyamadı. Ünlü tasarımcı, sevimli kuzuyu evin içine alarak geceyi birlikte geçirdi.

                    CANDAN KONSER
                    Can Bonomo, geçtiğimiz akşam IF Performance Hall'in katkılarıyla Armada AVM Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Şarkıcı, Ankaralılar'a festival tadında bir müzik ziyafeti sundu.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Ev sahipleri kiracılarını kovuyor
                    Haberler Saklambaç Serkan Kaya yaz boyunca at binerek 10 kilo zayıfladı
                        SON DAKİKA