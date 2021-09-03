Serkan Kaya yaz boyunca at binerek 10 kilo zayıfladı

1400 ÇİVİLİ DİVA

Kuruçeşme'de Diva rüzgarı esti. Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'i ağırladı. Ersoy, şarkıları kadar ihtişamı ile de izleyenleri mest etti. Sahneye, Pınar Kerimoğlu'nun tasarladığı kostümle çıkan Diva'nın kıyafetinde 1400 adet çivi ve 1000 adet swarovski taş vardı.