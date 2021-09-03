Serkan Kaya yaz boyunca at binerek 10 kilo zayıfladı

Şarkıcı Serkan Kaya, geçtiğimiz gün Aqua Florya AVM'de objektiflere takıldı. Formda haliyle dikkat çeken Kaya, "Yazın at çiftliğine giderek bol bol ata bindim. Bu sayede tam 10 kilo verdim" diye konuştu.
MİLA'NIN YÜKÜ AĞIR!
Fatoş Kabasakal, kızı Mila ile Zorlu AVM'deydi. Ünlü model, kızının çantasını taşırken minik Mila'nın ise büyük alışveriş çantasını taşıması herkesi gülümsetti.
AİLEYE GİRDİ!
İrem Derici ve Cem Belevi, cephesinde sürpriz! Haklarında aşk iddiaları çıkan ikiliden İrem Derici, Belevi'nin ablasıyla sıkı dost oldu. İkili, sosyal medyadan da takipleşmeye başladı.