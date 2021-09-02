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    Hadise’den sonra Hande Yener de Beyonce’yi takip etti! ‘Kraliçe oldu Trileçe”

    Hadise’den sonra kendisini popun kraliçesi ilan eden Hande Yener de Beyonce’yi takipte. Önceki gün dünyaca ünlü yıldızın daha önce poz verdiği bir kıyafetiyle konsere çıkan Yener’e ‘Kraliçe oldu Trileçe” esprileri yapıldı

    Kraliçe oldu Trileçe!

    Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin reklam yüzü olduğu markaya ait eşofmanla gezen Hande Yener, yine takipteydi! Bu kez de sahnede dünyaca ünlü yıldızdan esinlendi. Şarkıcı, önceki gün Side'de verdiği konserinde Beyonce'nin Ivy Park koleksiyonundan bir parçayla sahneye çıktı. Daha önce Beyonce'nin objektif karşısına geçtiği kıyafetle sahne alan Yener, sosyal medyada gündem oldu.

    KİMİLERİ SAVUNDU
    Kimileri şarkıcıyı "Özenti" diye eleştirirken, kimileri de "Bir tek Beyonce için mi çıkarıldı bu kıyafet?" diyerek savundu. Kendisini popun kraliçesi ilan eden Yener'e yapılan "Kraliçe oldu trileçe" yorumu herkesi güldürdü.

    SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI!
    Hande ortaokulda da kopyacıydı.
    Beyonce çatıdan atlasa bunlar da atlayacak mı acaba?
    Bu kez Hadise'den önce davrandı.
    Ronaldo ile selamlaşmak isteyen Sabri Sarıoğlu gibi olmuş.
    Yıldız Tilbe'ye özenin biraz. Giyiyor terliğini çıkıyor sahneye.

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    Haberler Saklambaç Hadise’den sonra Hande Yener de Beyonce’yi takip etti! ‘Kraliçe oldu Trileçe”
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