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    Kuruluş Osman ezber bozacak! "Seyirci bambaşka bir Kuruluş Osman izleyecek"

    atv ile birlikte dünyada 37 ülkede yayınlanan ‘Kuruluş Osman’ın üçüncü sezon çekimleri başladı. Dizi yenilenen hikayesiyle yine çok şaşırtacak

    Kuruluş Osman ezber bozacak

    Türkiye ile birlikte yayınlandığı tüm ülkelerde reytingleri altüst edip yüz milyonlarca seyirciye ulaşan 'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon çekimleri başladı. Dizinin yapımcı, senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, yeni sezon için iddialı konuştu.

    Dizinin yeni hikaye ve karakterlerle 3. sezonda tüm ezberleri alt üst edeceğini söyleyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Osman Bey'in kahramanlığı kadar stratejisi, ilmi, siyaseti, ilişkileri, ticari başarılarını da anlatacağız ve seyirci bambaşka bir Kuruluş Osman izleyecek."

    Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı Kuruluş Osman, heyecanla bekleniyor.

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