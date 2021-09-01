Çağatay Ulusoy'a dost kazığı! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’den kırmızı kartlık hareket

Magazin dünyasındaki dostluklara akıl sır ermiyor. Adını Tuba Büyüküstün ile yaşadığı aşkla duyuran Umut Evirgen, daha sonra Melisa Şenolsun'la aşk yaşamıştı. Geçtiğimiz aylarda Şenolsun'la aşkı bitirme kararı alan Evirgen, sürekli erkek arkadaşlarıyla görüntü verirken şaşırtan bir dedikodu ortaya çıktı. İddiaya göre son dönemde özel hayatı yüzünden gözden düşen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, yeni bir aşka yelken açtı. İkili, sık sık işletmecinin Emirgan'daki mekanında buluştu. Bu aşk iddiasına iki taraf sessiz kalırken, ilişki sosyal medyada tepki çekti. Çağatay Ulusoy'la bir dönem aşk yaşayan Sarıkaya ve Ulusoy'un kankası olan Evirgen'in birlikte olması, "Dost kazığı" yorumu yaptırdı.

Umut Evirgen, Çağatay Ulusoy'la sıkı dost olarak biliniyor.

Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy, bir dönem aşk yaşamıştı.



GÖZDEN DÜŞÜYOR

29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, özel hayatıyla gözden düşüyor.