Harika Avcı’nın hayat hikayesi Yeşilçam filmlerini aratmadı!

Oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, Yeşilçam'ın aranan isimlerinden biriydi. Son olarak 2016'da yardımcısı Sunay Yanmaz'la yaşadığı hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Avcı, savcılığa başvurarak 1 milyon 568 bin lirasının yardımcısı tarafından çalındığını iddia etti. 10 yıl hapsi istenen Yanmaz, geçtiğimiz günlerde beraat etti. Ancak Harika Avcı hiçbir yerde bulunamadığı için Yanmaz'ın durumunun Resmi Gazete'de duyurulması dikkat çekti.

KOMŞULARI YARDIM EDIYOR

Herkes Harika Avcı'nın nerede olduğunu merak etti... Sanatçı Onur Akay'ın iddiaları ise şaşkına çevirdi: 2017'de menajeri Sarp Ferit Altınsoy, Harika Avcı'ya Ortaköy'de bir ev bulmuş. Elindeki parayla bu evi almasını ve kalanını da değerlendirmesini istemiş. Ancak Avcı kabul etmeyerek elinde kalan son parasını bitirmiş. Çekmeköy'de bin 250 liraya kiralık bir eve yerleşmiş. Ancak ne kirasını ne de faturalarını ödeyebilmiş. Piknik tüpü ile yemek pişirmiş! Yemek alabilmek için komşularından borç para istemiş. Mahkemenin bile bulamadığı Avcı, şimdi Anadolu yakasında tek oda bir evde oturuyor.

HER YERDE ARANIYOR

Onur Akay'ın iddiasına göre yapımcı Muhteşem Candan ve menajer Sarp Ferit Altınsoy, Harika Avcı'yı arıyor. Muhteşem Bey daha önce Avcı sayesinde çok para kazandığını, ona bir villa vereceğini, belli bir aylık bağlayacağını ve ölene kadar kimseye muhtaç olmadan yaşamasını teklif edeceğini söylüyor.

Bir zamanlar beyaz perdenin yıldızı olan Harika Avcı, şimdilerde borç içerisinde yaşıyor.