Sosyetede yaşanan drone skandalı tatlıya bağlandı!



HACİZ GELMEMİŞ

Basketbolcu Can Maxim Mutaf'ın evlilik hazırlığı yaptığı Duygu Özaslan ile ilgili bu köşede evlilik öncesi 'haciz şoku' isimli bir haber çıkmıştı. Can Maxim Mutaf'ın, ailesinin bazı borçlarından dolayı evine ve arabasına haciz geldiği, evlilik öncesi şok yaşadıkları yazmıştım.

İkilinin yakın kaynaklarından aldığım bilgiye göre Can Maxim Mutaf'ın ve ailesinin böyle bir borcu yokmuş. Haciz veya başka bir tedbir söz konusu da değilmiş…

NİŞANTAŞI'NDA "MÜDANA'' RÜZGARI...

Nişantaşı'nın popüler mekanlarından Müdana Restaurant ve meyhane açıldığı günden itibaren ünlülerin uğrak yeri oldu. Mehmet Uğur Deveci'nin işletmesini yaptığı Müdana'nın en büyük farkı ise yine mezelerinde. Pazı Sarması, Pembe Şeker, Hatay Ezmesi ile ünlenen mekanda Ege ve Lübnan mezelerinden de müthiş lezzetler bulunuyor. Şimdilerde Nişantaşı'nın en popüler mekanları arasında yer alan Müdana'ya bir uğrayın derim…