Sevilen popçu Hadise, önceki gün Silivri'de konser verdi

MERVE SENİN DERDİN NE?

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak YouTube kanalı kuran Boluğur, bu kez vampirliğe soyundu! Paylaşımına 'Isırık' notunu düşen oyuncuya, "Merve senin derdin ne?" yorumları yapıldı.