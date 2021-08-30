Sevilen popçu Hadise, önceki gün Silivri'de konser verdi. Sahneye mor ve siyah renklerin hakim olduğu ışıltılı bir kostümle çıkan şarkıcı, cesaretini konuşturdu.
EBRU YAŞAR'DA FİRE YOK!
Ebru Yaşar, Kıbrıs Concorde Luxury Resort'ta sahne aldı. Kıbrıs'a konsere giden Bülent Ersoy ve Aleyna Tilki'nin sorunlar yaşamasına üzüldüğünü belirten Yaşar, "Bugün orkestrayla fire vermeden gelen tek sanatçıyım. Şanslıyım" diye konuştu.
BAGER'LE SÜPER DÜET
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Haluk Levent'i ağırladı. Şarkıcı, Kuruçeşme'yi ayağa kaldıran konserinin ikinci yarısında hayranlarına enstrümantal bir sürpriz yaptı. Levent, doğuştan görme engelli "kusursuz kulak" Bager Çalışcı'yı sahneye davet etti. Levent, Bager ile "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünde düet yaptı.