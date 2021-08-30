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    Sevilen popçu Hadise, önceki gün Silivri'de konser verdi

    Sevilen popçu Hadise, önceki gün Silivri'de konser verdi. Sahneye mor ve siyah renklerin hakim olduğu ışıltılı bir kostümle çıkan şarkıcı, cesaretini konuşturdu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 30 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri.

    Mayolu Hadise

    Sevilen popçu Hadise, önceki gün Silivri'de konser verdi. Sahneye mor ve siyah renklerin hakim olduğu ışıltılı bir kostümle çıkan şarkıcı, cesaretini konuşturdu.

    EBRU YAŞAR'DA FİRE YOK!
    Ebru Yaşar, Kıbrıs Concorde Luxury Resort'ta sahne aldı. Kıbrıs'a konsere giden Bülent Ersoy ve Aleyna Tilki'nin sorunlar yaşamasına üzüldüğünü belirten Yaşar, "Bugün orkestrayla fire vermeden gelen tek sanatçıyım. Şanslıyım" diye konuştu.

    BAGER'LE SÜPER DÜET
    Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Haluk Levent'i ağırladı. Şarkıcı, Kuruçeşme'yi ayağa kaldıran konserinin ikinci yarısında hayranlarına enstrümantal bir sürpriz yaptı. Levent, doğuştan görme engelli "kusursuz kulak" Bager Çalışcı'yı sahneye davet etti. Levent, Bager ile "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünde düet yaptı.

        ZERDELİ BULUŞMASI
        Haldun Ertan'ın sahibi olduğu, Zerdeli, önceki akşam Caddebostan'da ünlü isimlerin katılımıyla açıldı. Geceye Mehmet Aslantuğ, Selçuk Yöntem, Gözde Mukavelat gibi ünlü isimler katıldı. Tarihi Ragıp Paşa Köşkü içerisindeki mekan, atmosferiyle beğeni topladı.

        ASLAN LEOPAR SEVER
        Hatice Şendil, önceki gün katalog çekiminden fırlamış gibiydi. Leopar desenli şık kıyafetiyle bu pozu veren Şendil, altına "Leopar giymiş bir aslan kadını görenler" notunu düştü. 38 yaşındaki Şendil'in karesi büyük beğeni topladı.

        MERVE SENİN DERDİN NE?
        Güzel oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak YouTube kanalı kuran Boluğur, bu kez vampirliğe soyundu! Paylaşımına 'Isırık' notunu düşen oyuncuya, "Merve senin derdin ne?" yorumları yapıldı.

            KAPADOKYA AŞIKLARI
            Popçu Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup'un aşkı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sandal'ın oğlu Yaman'la birlikte Bodrum tatili yapan sevgililer, bu kez Kapadokya'nın yolunu tuttu. Musti ve sevgilisi, romantik tatillerinden bol bol paylaşım yaparak birbirlerine olan aşklarını haykırdı.

            HEM İŞ HEM TATİL
            İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, eşi Emel Ayaydın ile birlikte Marmaris'e mağaza açılışına gitti. Sosyetik çift, açılış sonrasında D-Maris'e giderek 2 günlük tatil keyfi yaptı.

            HANDE POZ KESTİ
            Hande Subaşı, yazın son günlerinin tadını çıkarmaya devam ediyor. Bodrum'da olan güzel oyuncu önceki gün deniz kenarından bu pozu paylaşarak, "Bu günlerin kıymetini bilmek lazım" dedi.

                14'LÜK OLDULAR
                İkoncan İvana Sert ve işletmeci sevgilisi Sezer Dermenci, ilişkilerinde 14 ayı geride bıraktı. Evlilik hazırlığı yapan Sert, aşkıyla çekildiği bu mutluluk pozunu, sosyal medyada "14 aylık saf sevgi ve saygı" notuyla paylaştı.

                SEVGİLİYE DJ HEDİYE
                Bomonti'deki Vibe adlı mekanın sosyetik işletmecisi Tuna Abbasoğlu, borsacı sevgilisi Çiğdem Kuşçu'ya verdiği doğum günü hediyesiyle şaşırttı. İşletmeci, sevgilisinin hayranı olduğu İspanyol DJ David Tort'u İbiza'dan getirtip, doğum günü partisinde çaldırarak jest yaptı. Şarkıcı Ebru Keskin de eğlencede hazır bulundu.

                BURAY FIRTINASI
                Kerki Solfej organizasyonu "Tiktak'la Park Et Seyret" konserlerinin ikinci akşamında Buray, sahne aldı. Buray, Maltepe Açıkhava Gösteri Merkezi'ni arabalarıyla dolduran hayranlarını coşturdu.

                    'SİNEK GİBİ' GÖNDERMESİ
                    Ersan Er, Bostancı Sortie Club'da sahne aldı. Er, 'Tanrım' şarkısını kendisinden sonra okuyan Deha Bilimler'e üstü kapalı gönderme yaptı: "Daha şarkı yeni patlamışken ışığa üşüşen sinekler gibi konup nemalanmaya çalışanlar var."
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                    Haberler Saklambaç Sevilen popçu Hadise, önceki gün Silivri'de konser verdi
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