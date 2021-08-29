Ünlü isimler sağlıklı beslenmek için mutfakta hünerlerini sergiledi! Demet Evgar, Kardelen Acar, İpek Tanrıyar...

MUTFAĞA KOŞTULAR

Doğa tutkunu Demet Evgar da kış için hazırlıklara başladı. Organik beslenmeye özen gösteren Evgar, tüm gününü kışlık salça yapmaya ayırdı. İpek Tanrıyar da soluğu mutfakta alıp domates salçası hazırlayan başka bir ünlüydü. 3 ismin bu hareketi, "Hamarat ünlüler" dedirtti.