Ünlü isimler sağlıklı beslenmek için mutfakta hünerlerini sergiledi! Demet Evgar, Kardelen Acar, İpek Tanrıyar...

Lüks tutkusuyla bilinen Kardelen Acar, önceki gün evinin bahçesinde domates salçası yaptı. Sabah saatlerinde domatesleri soymaya başlayan sosyetik güzel, akşam ise kavanozlarca domates sosu hazırladı. Sosyetik güzel bu anlarını Barış Manço'nun "Domates biber patlıcan" şarkısı eşliğinde sosyal medya hesabından paylaşarak beğeni topladı.
MUTFAĞA KOŞTULAR
Doğa tutkunu Demet Evgar da kış için hazırlıklara başladı. Organik beslenmeye özen gösteren Evgar, tüm gününü kışlık salça yapmaya ayırdı. İpek Tanrıyar da soluğu mutfakta alıp domates salçası hazırlayan başka bir ünlüydü. 3 ismin bu hareketi, "Hamarat ünlüler" dedirtti.
BARIŞ MANÇO EŞLİĞİNDE HAZIRLADI
Sosyetik Kardelen Acar, bu kez hamaratlığıyla adından söz ettirdi. Erdal Acar'la evli olan Kardelen Hanım, salça hazırlarken Barış Manço'nun 'Domates Biber Patlıcan' şarkısını dinledi.