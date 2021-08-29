Hadise cesur kıyafeti ile poz verdi! Sevgilisi Mehmet Dinçerler kaslarını sergiledi sosyal medya onları konuştu

HERKÜL POZU

Silikonlarını yenilettiği iddia edilen Hadise'nin göğüs dekoltesi olay yarattı. Kimileri "Aşk Hadise'ye yaradı" yorumu yaparken, kimileri de "Estetik Hadise'ye yaradı" dedi. Bu arada güzel şarkıcının sevgilisi Mehmet Dinçerler de iddiasını ortaya koydu. Genç iş adamı, spor yaparken çekildiği pozuyla baklava vücudunu gözler önüne serdi.