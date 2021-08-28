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    Tuvana Türkay şarkıcılığa soyundu!

    Güzelliğiyle ekranların aranılan ismi olan Tuvana Türkay, müzik dünyasında da adından söz ettiriyor. İşte haberin detayları ve 28 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Tuvana her dalda!

    Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sesiyle de müzik sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkay'ın, sözü ve müziği kendisine ait olan "Ah Aşk" adlı şarkısının düzenlemesini ise Ozan Çolakloğlu yaptı.

    ATA KENDİNİ YEDİ!
    Geçtiğimiz hafta talihsiz bir kaza geçirerek hayranlarını üzen Ata Demirer, önceki gün herkesi güldürdü. Bir konstept çikolata markası Ata Demirer figürlü çikolata yaptı. Üzerinde kendi fotoğraflarının olduğu çikolatayı paylaşan Demirer, "Kendimi yiyesim geldi" diyerek yüzleri gülümsetti. Demirer'e "Kendine sakın kıyma" esprileri yapıldı.

    YOĞUN DEMET!
    Tolga Arman     aşkıyla yüzü gülen Demet Şener, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni sezona hazırlanan güzel modacı, "Yoğunluk başladı ve devam ediyor. Yeni sezonda sürprizler yapacağım" dedi.

        MUSTİ ARTIK ONA EMANET
        Mustafa Sandal'ın beğeni toplayan tarzının sırrı ortaya çıktı. Sevilen popçu, önceki gün stilist Dilara Yıldırım'ı sevenleriyle tanıştırdı. Musti, son konserlerine Yıldırım imzalı kostümlerle çıktı.

        SON GÜNE KADAR TATİL
        Oyuncu Sedef Avcı         ve oğlu Can, yazın keyfini en güzel çıkaran isimler oldu. Ege koylarında gününü gün eden anne-oğul, önceki gün de deniz keyfi yaptı. Avcı ve oğlunun mutluluğu objektife böyle yansıdı.

        YILDIZLI DÜĞÜN
        Başarılı iş kadını Nur Saruhanoğulları, önceki gün Sarıyer Bahar Country'deki düğünle spor yorumcusu Koray Güçlü ile dünyaevine girdi. Gecede sevilen sanatçı İzzet Yıldızhan da hazır bulundu.

            MASLAK AYDINLANDI
            Emre Aydın, "BKM Yaz Etkinlikleri" kapsamında Maximum Uniq Açıkhava'daydı. Aydın, 2 yıl sonra İstanbullu sevenleriyle hasret giderdi.

            DUYGU PATLAMASI
            Şarkıcı             Duygu Güneş, bazı meslektaşlarına patladı. Güneş, "Bazı şarkıcılar, piyasada kendisinden başka kimse olmasın istiyor. Arkadan iş çevirenler var. Çok şaşırıyorum" dedi.

            SÜPER İKİLİ SAHNEDE
            Sevilen             şarkıcı Zeynep Bastık ile Murat Dalkılıç, Gergedan yapım organizasyonuyla Bodrum, Kuşadası ve Çeşme'de sahne aldı. İkili, performanslarıyla kendilerine hayran bıraktı.

                BODRUM'U GÜLDÜRDÜ
                Komedyen Doğu Demirkol, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO sahnesinde sevenleriyle buluştu. Anlattığı birbirinden komik hikayeleriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

                ECE'DEN KLİPSÜRPRİZİ
                Sanatçı Erkin Arslan, Hayda adlı yepyeni şarkısını müzikseverlerle paylaştı. Müziğindeki yeni arabesk tınılar ile çok farklı bir tarz yakalayan Erkin Arslan, bu projesinde de aşkın bambaşka hallerini keyifli ve etkili bir çalışma ile ön plana çıkardı. İzmir Alaçatı'da Olgu Baran yönetmenliğinde çektiği klibinde oyuncu Ece Uslu de rol aldı.

                BİTMEYEN ENERJİ
                Güçlü sesiyle fark yaratan Sertap Erener, önceki gün Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesindeydi. 56 yaşındaki Erener, enerjisiyle sevenlerini mest etti.
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                Haberler Saklambaç Tuvana Türkay şarkıcılığa soyundu!
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