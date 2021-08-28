Tuvana Türkay şarkıcılığa soyundu!

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sesiyle de müzik sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkay'ın, sözü ve müziği kendisine ait olan "Ah Aşk" adlı şarkısının düzenlemesini ise Ozan Çolakloğlu yaptı.
ATA KENDİNİ YEDİ!
Geçtiğimiz hafta talihsiz bir kaza geçirerek hayranlarını üzen Ata Demirer, önceki gün herkesi güldürdü. Bir konstept çikolata markası Ata Demirer figürlü çikolata yaptı. Üzerinde kendi fotoğraflarının olduğu çikolatayı paylaşan Demirer, "Kendimi yiyesim geldi" diyerek yüzleri gülümsetti. Demirer'e "Kendine sakın kıyma" esprileri yapıldı.
YOĞUN DEMET!
Tolga Arman aşkıyla yüzü gülen Demet Şener, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni sezona hazırlanan güzel modacı, "Yoğunluk başladı ve devam ediyor. Yeni sezonda sürprizler yapacağım" dedi.