Tuvana Türkay şarkıcılığa soyundu!

SON GÜNE KADAR TATİL

Oyuncu Sedef Avcı ve oğlu Can, yazın keyfini en güzel çıkaran isimler oldu. Ege koylarında gününü gün eden anne-oğul, önceki gün de deniz keyfi yaptı. Avcı ve oğlunun mutluluğu objektife böyle yansıdı.