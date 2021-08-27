Hacı Sabancı'nın biricik aşkı Nazlı Kayı gelin mayosu yaptırdı yeni bir polemiğin fitilini ateşledi! Hava attığı pozlar tepki çekti

Sosyetik Hacı Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinden inmeyen Nazlı Kayı, yakaladığı şöhreti kaldıramıyor. Sosyal medyada yaptığı abartılı reklamlarla sürekli görgüsüzlükle suçlanan Nazlı Kayı, geçtiğimiz gün paylaştığı mayolu pozuyla yine tepkileri çekti. Son olarak gösterişli bekarlığa veda partisiyle adından söz ettiren Kayı, Eylül ayındaki düğünü için özel gelin mayosu hazırlattı. Beyaz mayosuyla pozlar verip manken edasıyla Instagram'da paylaşan Kayı, fotoğraflarının altına da ingilizce olarak "Özel gelin mayom" notu düştü.

BU İLK VUKUATI DEĞİL

Bu paylaşımı kısa sürede dikkat çeken Kayı'ya, takipçilerinden uyarılar geldi. Sabancı Ailesi'ne girmesine rağmen, sosyal medya fenomeni olmak için çaba sarf eden genç güzele bazı takipçileri "Eskiden gelinler hamama girerdi, şimdi denize mi giriyor?", "Türk müsünüz acaba?" diye sorular sordu. Kayı tepkiler karşısında sessiz kalmayı tercih etti. İngiltere'de hukuk üzerine eğitim gören ancak üniversite diplomasını alamayan Bursalı genç kadın, daha önce de Hacı Sabancı'nın teknesiyle Boğaz sefası yaptığı anları "Pazartesi sendromu" notuyla paylaşarak alay konusu olmuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Bizi bildiğimiz gelin gelinlik giyer, mayo nereden çıktı?

Türk müsün, İngiliz mi?

Bu sayfayı neden bir model gibi kullanıyorsunuz?

Eskiden gelinler hamama girerdi, sosyetede denize giriyorlar galiba.

Zengin bir aileye gelin olacaksın ama manken olma heveslisisin.

Bence mankenliği bırak okuduğun okulla ilgili yatırımlar yap.