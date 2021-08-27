Alp Kırşan gördüğü manzara karşısında küplere bindi! 'Utanıyorum' dedi isyan etti

Bodrum'da yaşayan oyuncu, açtığı çöp kutusunda yavru bir kediyi görünce gözlerine inanamadı. Küplere binen Kırşan, "Çöp konteynerinden yavru kedi çıkardım. Ölsün diye yavru kediyi çöpe atan kişilerle aynı mahallede yaşadığım için utanıyorum" dedi.
RENKLİ ŞEYMA
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Zorlu AVM'de görüntülendi. Kahkahalarla yürüyüş yapan Subaşı, renkli kıyafetiyle dikkat çekti.
HAZAL MODASI
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Kuruçeşme İnari isimli mekandaydı. Şık tarzıyla dikkat çeken Küçükköse, "Modacım yok. Her şeyi kendim kombinliyorum" dedi.