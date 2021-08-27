Alp Kırşan gördüğü manzara karşısında küplere bindi! 'Utanıyorum' dedi isyan etti

BERGÜZAR OLDU BÜLGÜZAR

Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Bergüzar Korel, hamileliğinde 30. haftayı geride bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan oyuncu, önceki gün hem güldü hem sitem etti. 38 yaşındaki Korel, kendisine gelen bir hediye paketindeki notta Bergüzar yerine Bülgüzar yazılmasını ti'ye aldı. Korel, "Bu kadar yıllık ünlülüğümün sonucu bu olmamalı ama ya. Hadi bana ürün gönderiyorsunuz tamam. Biriniz de Google'dan bakmadı mı bu kadının adı nedir diye" sözleriyle trajikomik olayı anlattı. (Deniz Bayar)