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    Alp Kırşan gördüğü manzara karşısında küplere bindi! 'Utanıyorum' dedi isyan etti

    Alp Kırşan, önceki gün gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İşte haberin detayları ve 27 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Kendinden utandı!

    Bodrum'da yaşayan oyuncu, açtığı çöp kutusunda yavru bir kediyi görünce gözlerine inanamadı. Küplere binen Kırşan, "Çöp konteynerinden yavru kedi çıkardım. Ölsün diye yavru kediyi çöpe atan kişilerle aynı mahallede yaşadığım için utanıyorum" dedi.


    RENKLİ ŞEYMA
    Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Zorlu AVM'de görüntülendi. Kahkahalarla yürüyüş yapan Subaşı, renkli kıyafetiyle dikkat çekti.

    HAZAL MODASI
    Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Kuruçeşme İnari isimli mekandaydı. Şık tarzıyla dikkat çeken Küçükköse, "Modacım yok. Her şeyi kendim kombinliyorum" dedi.

        SAKAL GİTTİ
        Buğra Gülsoy, önceki gün eşi Nilüfer Gürbüz'le Etiler'de görüntülendi. Dizisi biten oyuncunun uzun sakallarını kestirdiği dikkatlerden kaçmadı.

        LOS ANGELES MELEKLERİ
        Sosyetik güzeller ABD'ye çıkarma yaptı. Lion Diamond'ın sahibi Öznur Yakın, arkadaşları Burcu Hattat, Serin Hattat, Sevnur Tütüncü ve Çiğdem Kılıç ile Los Angeles'ta buluştu. Renkli anlar yaşayan grup, bol bol alışveriş yaptı.

        HAVALI AŞK
        Gurur Aydoğan, önceki gün gizemli sarışın sevgilisi ile Bebek'te görüntülendi. Üstü açık klasik Mercedes'le gezen çiftin keyfi yerindeydi. (Aydın Hamza)

            ROMANTİK KUTLAMA
            İş insanı Barış Baran Aras, eşi Elif İnci Aras'ın doğum gününü önceki akşam Bodrum Paper Moon Restaurant'da kutladı. Baran Bey, bu anlarını "Diğer yarım iyi ki doğdun" notuyla paylaştı.

            SEREZLİ ONAYLADI
            Usta oyuncu Nevra Serezli, modacı Ceylan İnsel'in Bebek ve Nişantaşı'ndan sonra Bodrum'da açtığı 3. mağazasını ziyaret etti. Ürünlerini çok beğendiğini söyleyen Serezli "Ceylan elimde büyüdü, onu böyle başarılı görünce çok mutlu oluyorum" dedi.

            BUMAYA COŞKUSU
            Kenan Doğulu, yeni şarkısı Bumaya'yı ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde seslendirdi. Doğulu, enerjisiyle hayranlarına coşku dolu bir gece yaşattı.

                SİBEL CAN'DAN HEDİYE
                Sevilen sanatçı Sibel Can, 'Adı Elveda Olsun' adlı single çalışmasıyla bugün müzikseverlerin karşısında olacak. Can'ın uzun bir aradan sonra kestirdiği saçlarıyla Aytekin Yalçın'a verdiği pozları da hayranlarından tam not aldı.

                BERGÜZAR OLDU BÜLGÜZAR
                Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Bergüzar Korel, hamileliğinde 30. haftayı geride bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan oyuncu, önceki gün hem güldü hem sitem etti. 38 yaşındaki Korel, kendisine gelen bir hediye paketindeki notta Bergüzar yerine Bülgüzar yazılmasını ti'ye aldı. Korel, "Bu kadar yıllık ünlülüğümün sonucu bu olmamalı ama ya. Hadi bana ürün gönderiyorsunuz tamam. Biriniz de Google'dan bakmadı mı bu kadının adı nedir diye" sözleriyle trajikomik olayı anlattı. (Deniz Bayar)

                HAYRANLARINI KIRMADI
                Sevilen rapçi Gazapizm önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da BtcTurk PRO sahnesindeydi. Birlik beraberlik çağrısı yapan sanatçı "Artık ağaçlarımız, canlarımız yanmasın. Güzel ülkemde bu kötü olayların bitmesini diliyorum" mesajı yolladı. Fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.

                    KOVBOY PELİN
                    Bir süredir Bodrum'da tatilde olan Pelin Karahan, önceki gün alışverişte görüntülendi. "Kıbrıs'taki çekimlerimiz yoğun geçecek" diyen oyuncunun kovboy çizmeleri dikkat çekti.


                    DEVLER BİR ARADA
                    Rap müziğin sevilen ismi Taşkan, son çalışmasında Cem Adrian ve Pamela ile bir araya geldi. Önceki gün yayınlanan Kaçak isimli şarkısı, sevenlerinden tam not aldı. Şarkının sözleri Taşkan ve Cem Adrian imzası taşıyor.

                    İSTANBUL'DA MUHTEŞEM PARTİ
                    Dosso Dossi Fashion Show, İstanbul'da muhteşem bir partiye ev sahipliği yaptı. Life Park İstanbul'da özel olarak kurulan ve şimdiye kadar görülen en büyük sahnede gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Parti'ye Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan başta olmak üzere 30'dan fazla ülkeden ziyaretçi ktıldı. Dev sahnede Rusya'nın en ünlü şarkıcılarından Jony ile geceye başladı. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, DJ performansı ile konuklarına unutulmaz anlar yaşandı.
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                    Cinayetten sonra oraya koşmuşlar...
                    Haberler Saklambaç Alp Kırşan gördüğü manzara karşısında küplere bindi! 'Utanıyorum' dedi isyan etti
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