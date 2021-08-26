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    Demet Şener sağ gösterip sol vurdu! İbrahim Kutluay’la barışması beklenen Demet'in yeni aşkı bakın kim çıktı

    Demet Şener, sağ gösterip sol vurdu. Cenk Küpeli’den boşandıktan sonra eski eşi İbrahim Kutluay’la arasındaki buzları eritti. Herkes eski eşlerin barışabileceğini konuştu. Ancak Demet Şener, yeni sevgilisi Tolga Arman’la Bodrum’da aşkını ilan etti

    Doğan Savaş
    Aşk demeti!

    Demet Şener, yeniden aşka geldi. İkinci evliliğini yaptığı Cenk Küpeli'den Ocak ayında boşanan güzel model, daha sonra eski eşi İbrahim Kutluay'la yakınlaşmıştı. 2 çocuğunun babası olan Kutluay için, "Ona kızgınlığım kalmadı" diyen Şener, herkesi şaşırtmıştı.

    HERKES İBO'YU BEKLEDİ
    Hatta magazin kulislerinde iki eski eşin çocukları için tekrar bir araya geleceği konuşulurken aşk bombası Bodrum'da patladı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'a giden Demet Şener'in yanında yeni sevgilinin olduğu ortaya çıktı.

    ÇOCUKLARLA TANIŞTI
    Takvim objektiflerine el sallayan ünlü modelin yanında bulunan kişinin lojistik işiyle uğraşan iş insanı Tolga Arman olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 20 gündür birlikte olan ikilinin Bodrum'da aşk tatiline çıktığı öğrenildi. Şener, tatil sonrası da kızı İrem ve oğlu Ömer'le yeni sevgilisini tanıştırdı. Aşkını gizlemeyen güzel model,çok mutlu olduğunu söyledi.
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        Haberler Saklambaç Demet Şener sağ gösterip sol vurdu! İbrahim Kutluay’la barışması beklenen Demet'in yeni aşkı bakın kim çıktı
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