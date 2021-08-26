Demet Şener sağ gösterip sol vurdu! İbrahim Kutluay’la barışması beklenen Demet'in yeni aşkı bakın kim çıktı

HERKES İBO'YU BEKLEDİ

Hatta magazin kulislerinde iki eski eşin çocukları için tekrar bir araya geleceği konuşulurken aşk bombası Bodrum'da patladı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'a giden Demet Şener'in yanında yeni sevgilinin olduğu ortaya çıktı.