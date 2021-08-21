Serenay Sarıkaya sosyal medyada atağa kalktı! Takipçi sayısındaki artış şakına çevirdi herkes aynı soruyu sordu

Hande Erçel'in beğeni sayısıyla 10'a katlığı Sarıkaya'nın iki günde takipçi sayısı 100 bin arttı.

TAKİPÇİ Mİ SATIN ALDI?

Önceki gün 9 milyon 100 bin takipçisi olan Sarıkaya'nın hızlı yükselişi dikkatlerden kaçmadı. Herkes güzel oyuncunun takipçi satın aldığını düşünürken Sarıkaya, hesabına bot takipçi atıldığını söyledi. Güzel oyuncu, "Benim de yeni haberim oldu. Bir tuhaflık var çözmeye çalışıyoruz" diyerek iddiaları yalanladı.

Yaklaşık 24 milyon takipçisi olan Hande Erçel, sosyal medyada zirvede.