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    Serenay Sarıkaya sosyal medyada atağa kalktı! Takipçi sayısındaki artış şakına çevirdi herkes aynı soruyu sordu

    Serenay Sarıkaya, son günlerde yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyaya damga vuruyor. Serenay Sarıkaya, Instagram'da atağa kalktı. Geçtiğimiz gün eski aşkı Kerem Bürsin'in yeni sevgilisi Hande Erçel'le girdiği "kırmızı bikini" rekabetini kaybeden Sarıkaya'nın takipçi satın aldığı iddia edildi.

    Serenay şoku!

    Hande Erçel'in beğeni sayısıyla 10'a katlığı Sarıkaya'nın iki günde takipçi sayısı 100 bin arttı.

    TAKİPÇİ Mİ SATIN ALDI?
    Önceki gün 9 milyon 100 bin takipçisi olan Sarıkaya'nın hızlı yükselişi dikkatlerden kaçmadı. Herkes güzel oyuncunun takipçi satın aldığını düşünürken Sarıkaya, hesabına bot takipçi atıldığını söyledi. Güzel oyuncu, "Benim de yeni haberim oldu. Bir tuhaflık var çözmeye çalışıyoruz" diyerek iddiaları yalanladı.

    Yaklaşık 24 milyon takipçisi olan Hande Erçel, sosyal medyada zirvede.

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