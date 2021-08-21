Hadise'nin yüzü hem aşk hem iş hayatında güldü! 1 buçuk milyon lirayı cebine koyacak

Modayı yakından takip eden ve lüks kıyafetleriyle sürekli gündem olan Hadise, sonunda tasarımcılığa soyundu. Milyonlarca kadının zevkine güvendiği Hadise'yi gözüne kestiren bir firma güzel şarkıcıya teklif götürdü.

KENDİ ADINI TAŞIYACAK

Şarkıcı, marka için 50 parçalık kendi adını taşıyan özel bir koleksiyon hazırlayacak. 2 yıllık anlaşma için 1.5 milyon lira alacak Hadise'nin koleksiyonu önümüzdeki yaz sezonunda mağazalarda olacak. Kaan Yıldırım ayrılığından sonra Mehmet Dinçerler aşkıyla teselli bulan Hadise'nin iş hayatında da yüzü gülmeye devam etti.

DEMET 3 MİLYONU KAPTI

EKRANLARIN en çok kazanan isimlerinden Demet Özdemir, servetine servet katmaya devam ediyor. 2020'den beri Pantene markasının reklam yüzü olan Özdemir, 3 milyon lira karşılığında firmayla anlaşma yeniledi.