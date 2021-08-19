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    Aleyna Tilki sınıfta kaldı! Hayranları sosyal medyadan seslendi: Şarkı yazma günlük yaz!

    Dünya starı olmak için uğraşan Aleyna Tilki, şarkıcılık, oyunculuk ve söz yazarlığı yaparak her konuda hünerini sergilemeye çalışınca sınıfta kaldı.

    Şarkı yazma günlük yaz!

    Geçtiğimiz günlerde 'Sır' adlı şarkısının tanıtımı için robotla evlenen Tilki, şarkısının sözlerinin kendisine ait olduğunu söylemişti.

    Çılgınlıklarıyla tanınan Tilki, yeni şarkısında umduğu başarıyı yakalayamadı. Sosyal medyada amatör şair eleştirisi alan Aleyna'ya, "İnsan bu sözleri yazmaya utanır. Hadi yazdın bırak günlüğünde kalsın" yorumları yapıldı.

    Aleyna, sen şarkı yazma yazılanı oku yeter bize.
    Dünya starı olacakken geriye gitmeye başladı.
    Şarkının iki dörtlüğünü toplasak bir dörtlük etmiyor.
    Yaz Aleyna yaz, ama şarkı değil günlük yaz.

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