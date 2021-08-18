Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Aleyna TilkiSır’ için ölümü göze aldı!

    Şarkıcılık ve oyunculuğu aynı anda yürüten Aleyna Tilki, son klibi ‘Sır’ için ölümü göze aldı. Aleyna Tilki, korkusuzca Kız Kulesi’nin çatısına çıktı

    Damdaki tilki!

    Şarkıcılık ve oyunculuğu aynı anda yürüten Aleyna Tilki, Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarından dolayı yeni şarkısı Sır'ın klibinin yayın tarihini ertelemişti. Güzel şarkıcı, heyecanla beklenen klibi için düğmeye bastı. Yeni şarkısı Sır'ın klip çekimi için İstanbul'un simgesi olan Kız Kulesi'ne çıktı. Her anını takipçileriyle paylaşan Tilki'ye övgüler yağdı. Aleyna'yı görenler "Cesur yürek" yorumlarını yapmaktan kendini alamadı.


    Aleyna Tilki, yeni klibinde müthiş performans sergiledi.

    Aleyna Tilki, 2.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını paylaştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mudanya’ya Aile Destek Merkezi!
    Haberler Saklambaç Aleyna Tilki ‘Sır’ için ölümü göze aldı!
        SON DAKİKA