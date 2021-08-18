Şarkıcılık ve oyunculuğu aynı anda yürüten Aleyna Tilki, Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarından dolayı yeni şarkısı Sır'ın klibinin yayın tarihini ertelemişti. Güzel şarkıcı, heyecanla beklenen klibi için düğmeye bastı. Yeni şarkısı Sır'ın klip çekimi için İstanbul'un simgesi olan Kız Kulesi'ne çıktı. Her anını takipçileriyle paylaşan Tilki'ye övgüler yağdı. Aleyna'yı görenler "Cesur yürek" yorumlarını yapmaktan kendini alamadı.



Aleyna Tilki, yeni klibinde müthiş performans sergiledi.

Aleyna Tilki, 2.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını paylaştı.