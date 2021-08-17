Seda Sayan photoshop'ta çığır açtı! Şarkıcı bile kendisini tanımakta zorlandı görenler şaştı kaldı

Seda Sayan müzikteki uzun süren sessizliğini Sezen Aksu imzası olan 'Gel Günaha Girelim' şarkısı ile bozdu. Sayan, yeni projesi için fotoğrafçı Safa Gülsoy'un objektifine de birbirinden iddialı pozlar verdi. "Fransız Askısı" adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren 58 yaşındaki şarkıcının fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Her zaman filtre tutkunu olan Seda Sayan, bu kez Photoshop'ta adeta uzaya çıktı. 1.73 boyundaki şarkıcı neredeyse 2 metre görünüyordu. Teknoloji sayesinde tepeden tırnağa gençleşen Seda Sayan için sosyal medyada mesaj yağmuru başladı. Şarkıcıya "Seda yerinde Sayan" yorumları yapıldı.