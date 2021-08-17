Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Seda Sayan photoshop'ta çığır açtı! Şarkıcı bile kendisini tanımakta zorlandı görenler şaştı kaldı

    58 yaşındaki Seda Sayan, Photoshop’ta uzaya çıktı. Ünlü şarkıcı bile kendisini tanımakta zorlandı. 1.73 boyundaki Sayan’ı 2 metre görenler tanıyamadı, espriler havada uçuştu

    Sedaşop!

    Seda Sayan müzikteki uzun süren sessizliğini Sezen Aksu imzası olan 'Gel Günaha Girelim' şarkısı ile bozdu. Sayan, yeni projesi için fotoğrafçı Safa Gülsoy'un objektifine de birbirinden iddialı pozlar verdi. "Fransız Askısı" adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren 58 yaşındaki şarkıcının fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Her zaman filtre tutkunu olan Seda Sayan, bu kez Photoshop'ta adeta uzaya çıktı. 1.73 boyundaki şarkıcı neredeyse 2 metre görünüyordu. Teknoloji sayesinde tepeden tırnağa gençleşen Seda Sayan için sosyal medyada mesaj yağmuru başladı. Şarkıcıya "Seda yerinde Sayan" yorumları yapıldı.

    SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI!
    Senin yaşındakiler bastonla geziyor. Sen hala 'günaha girme' derdindesin.
    Seda yerinde Sayan.
    Oğulcan Engin, görse annesini tanımaz.
    Seda bacım18 yaşında bile böyle olmamıştı.
    Bunun yaşındakiler zikirmatik çekiyor.
    Seda Sayan oynuyor mu bu klipte peki?
    Photoshop'ta uzaya çıktı galiba.
    Seda Sayan nerede?
    Oğulcan'ın ablası.
    Geleceğin Ajda Pekkan'ı.

    Seda Sayan'ın normal haliyle imaj fotoğraflarındaki hali arasında dağlar kadar fark var.

        BU DA AJDAŞOP!
        Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki Günay Restaurant'ta sahne aldı. Beyaz gömlek ve blue jean pantolon ile sahneye çıkan Süperstar, tarzıyla büyük beğeni topladı.

        Pekkan, her zamanki gibi basına servis edilen fotoğraflarına Photoshop yaptırdı. 75 yaşındaki Süperstar, yine 20 yaşında görünmeyi başarmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Biden’dan Afganistan açıklaması
        Haberler Saklambaç Seda Sayan photoshop'ta çığır açtı! Şarkıcı bile kendisini tanımakta zorlandı görenler şaştı kaldı
            SON DAKİKA