Seda Sayan photoshop'ta çığır açtı! Şarkıcı bile kendisini tanımakta zorlandı görenler şaştı kaldı

Seda Sayan müzikteki uzun süren sessizliğini Sezen Aksu imzası olan 'Gel Günaha Girelim' şarkısı ile bozdu. Sayan, yeni projesi için fotoğrafçı Safa Gülsoy'un objektifine de birbirinden iddialı pozlar verdi. "Fransız Askısı" adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren 58 yaşındaki şarkıcının fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Her zaman filtre tutkunu olan Seda Sayan, bu kez Photoshop'ta adeta uzaya çıktı. 1.73 boyundaki şarkıcı neredeyse 2 metre görünüyordu. Teknoloji sayesinde tepeden tırnağa gençleşen Seda Sayan için sosyal medyada mesaj yağmuru başladı. Şarkıcıya "Seda yerinde Sayan" yorumları yapıldı.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI!
Senin yaşındakiler bastonla geziyor. Sen hala 'günaha girme' derdindesin.
Seda yerinde Sayan.
Oğulcan Engin, görse annesini tanımaz.
Seda bacım18 yaşında bile böyle olmamıştı.
Bunun yaşındakiler zikirmatik çekiyor.
Seda Sayan oynuyor mu bu klipte peki?
Photoshop'ta uzaya çıktı galiba.
Seda Sayan nerede?
Oğulcan'ın ablası.
Geleceğin Ajda Pekkan'ı.
Seda Sayan'ın normal haliyle imaj fotoğraflarındaki hali arasında dağlar kadar fark var.