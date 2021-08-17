Merve Boluğur para cezasının ardından biraz akıllandı!

Daha önce iki kez pandemi kurallarına uymayarak maske takmadığı için para cezasına çarptırılan oyuncu biraz akıllandı! Sportif tarzıyla yürüyüşe çıkan Boluğur'un bu kez maskesini yarım da olsa taktığı gözlerden kaçmadı.
KRALİÇE ŞOV YAPTI
Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde Hande Yener, önceki akşam Kuruçeşme'yi adeta büyüledi. Geceye özel Anime karakteri olduğunu söyleyen Yener, Hakan Akkaya imzalı iki kostüm giyerek yine cesaretini konuşturdu.
SÜPER TATİL
Sedef Avcı, önceki gün imrendirdi. Akyaka'da doğayla iç içe deniz keyfi yapan Avcı'ya takipçileri "Turizm rehberi ol" çağrısı yaptı.