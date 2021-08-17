Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Merve Boluğur para cezasının ardından biraz akıllandı!

    Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. İşte haberin detayları ve 17 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Yarım akıllandı!

    Daha önce iki kez pandemi kurallarına uymayarak maske takmadığı için para cezasına çarptırılan oyuncu biraz akıllandı! Sportif tarzıyla yürüyüşe çıkan Boluğur'un bu kez maskesini yarım da olsa taktığı gözlerden kaçmadı.

    KRALİÇE ŞOV YAPTI
    Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde Hande Yener, önceki akşam Kuruçeşme'yi adeta büyüledi. Geceye özel Anime karakteri olduğunu söyleyen Yener, Hakan Akkaya imzalı iki kostüm giyerek yine cesaretini konuşturdu.

    SÜPER TATİL
    Sedef Avcı, önceki gün imrendirdi. Akyaka'da doğayla iç içe deniz keyfi yapan Avcı'ya takipçileri "Turizm rehberi ol" çağrısı yaptı.

        ÖDÜLLENDİ
        Sezen Aksu'nun şarkılarına bambaşka bir yorum katan Okan Tok, emeklerinin meyvesini toplamaya başladı. Tok, geçtiğimiz gün bir ödül töreninde 'En İyi Cover Şarkı" ödülüne layık görüldü.

        EMOJI GÜLCAN
        Oyuncu Gülcan Arslan, önceki gün yaptığı bu paylaşımla yüzleri gülümsetti. Arslan, elindeki pankekin üzerindeki resim gibi dilini yandan dışarı çıkarıp poz verdi. Oyuncuya "Sen de emoji olmalısın" esprileri yapıldı.

        GÖZLÜKLER ŞEKİL!
        Güzel oyuncu Hande Erçel, Bodrum tatilinden bol bol fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Erçel'in önceki gün paylaştığı bu karesindeki büyük camlı gözlükleri dikkatlerden kaçmadı.

            DURMAK YOK...
            Tan Taşçı, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen "Söz&Müzik: Tan Taşçı" Açıkhava Turnesi kapsamında dün gece ilk kez Ayvalık Amfitiyatro sahnesindeydi. Haziran ayında başladığı konserleri ile Türkiye'yi dolaşan sanatçının, ay sonuna kadar boş vakti yok.

            İKİNCİ ŞANS VERİN
            Türk pop müziğinin başarılı ismi Yalın, geçtiğimiz akşam 'Pazar Şarkıları' konseptinin 2'inci konseri için Maximum Uniq Açıkhava sahnesindeydi. 'Aşkta Telafi Olmaz' şarkısıyla ilgili, "Aşka ikinci şans vermeliyiz" dedi.

            KORSELİ İSTANBUL TURU
            Dijital             platformların en çok izlenen yapımlarından biri olan 365 Gün'ün yıldızı Michele Morrone, İstanbul'da estetik ameliyatı oldu. Göğüs uçlarının büyüklüğünden rahatsız olan yakışıklı oyuncu, jinekomasti ameliyatından sonra korseli fotoğrafını paylaştı. Instagram'da 12 milyon takipçisi olan İtalyan oyuncu, "İstanbul harika" dedi.

                ÖZEL TESBİH
                Michele Morrone, kendisine hediye edilen özel tesbihi de Instagram hesabından paylaştı.

                CEVAHİR AŞKA GELDİ
                Oyuncu Hazal Erişkin ile iş insanı Murat Cevahir aşkı tam gaz devam ediyor. Önceki gün Maça Kızı'na giden sevgililer, denizde birbirlerini öpmeye doyamadı. İkili, gün boyu denizin tadını çıkardı.

                BAKIM ŞART
                Bronz teniyle bilinen sosyetik Ayşe San'ın Bodrum tatili sürüyor. San, önceki gün sevgilisi Erkut Soyak'a ait tekneyle Cennet Koyu'ndaydı. Fit vücudu ile dikkat çeken sosyetik güzel, deniz sonrası hemen kremlerini sürerek tedbir aldı. (Doğan Savaş)

                    BABASININ KUZUSU
                    Oyuncu Hatice                     Şendil, yapımcı eşi Burak Sağyaşar ve oğlu Can ile Bodrum'da tatildeydi. Çift, oğullarıyla birlikte Cennet Koyu'nda gün boyu deniz keyfi yaptı. Minik Can'ın denizden çıktıktan sonra saçlarını Sağyaşar'a taratması, "Babasının kuzusu" dedirtti. (Doğan Savaş)

                    REZZAN'IN TATLI HAYATI
                    Aşkları tam gaz devam eden Rezzan Benardete ile Taha Tatlıcı, önceki gün Cennet Koyu'nda Tatlıcı'nın kullandığı botta görüntülendi. Sosyetik çift, daha sonra Maça Kızı'na giderek yemek yedi. (Doğan Savaş)
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Biden’dan Afganistan açıklaması
                    Haberler Saklambaç Merve Boluğur para cezasının ardından biraz akıllandı!
                        SON DAKİKA