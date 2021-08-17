Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen arasında ipler koptu! Birbirlerini tek kalemde sildiler

Oyuncu Melisa Şenolsun ile işletmeci Umut Evirgen'in aşkı geçtiğimiz haftalarda sekteye uğramıştı. Eski sevgilisi Tuba Büyüküstün'e bayram mesajı atan Evirgen, sevgilisini kızdırmıştı. O günden beri birlikte görülmeyen ikiliden önceki gün şok bir hamle geldi.

İKİSİ DE SİLDİ!

Şenolsun, kendini affettirmek yerine sürekli arkadaşlarıyla vakit geçiren Evirgen'e sinirlenip sosyal medyadan sildi. Çapkın işletmeci de bu hamleye karşılık vererek Şenolsun'u takipten çıktı. İkili, birlikte olan fotoğraflarını şimdilik silmese de barışma ihtimalleri yok denecek kadar azaldı.

Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen'le 3 sene birliktelik yaşamıştı.