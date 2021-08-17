Jennifer Lopez'in kızı Emme tarzıyla sosyal medyanın dilin düştü! 'Anasına bak yeter!'

52 yaşındaki Jennifer Lopez, yıldızlarla dolu sadece kadınlara özel "Day of Indulgence" partisine 13 yaşındaki yeşil saçlı kızı Emme ile katıldı. Ben Affleck ile yıllar sonra yeni ber aşka yelken açan Lopez, Los Angeles'taki bu özel partiye katılırken sosyal medyanın da diline düştü.

EMME DE SESSİZ KALDI

Başta ABD olmak üzere Türkiye ve 20 ülkede trend topic olan kızı, önceki güne damga vurdu. Türkler, "Öyle atasözlerimiz var ki, nokta atışı gibi. Ancak 'anasına bak kızını al' atasözü, maalesef Lopez ve kızı Emme için geçerli değil. Burada sadece 'anasına bak yeter' daha doğru" yorumunu yaptı. On binlerce yorum yapılan Emme ise tepkilere cevap vermedi. İşte sosyal medyadaki ilginç yorumlar:

Ah be JLo. Kızına biraz sahip çık.

Emme'nin tarzı nedir arkadaş.

Jennifer, anne görünümlü kızı ile.

Emme'yi babası Marc Anthony bile görse tanıyamaz.

Dikkat çekmek istiyor ve başardı.

Galiba 'zıt' kuşağı.