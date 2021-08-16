Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç Bodrum'a gitti

Murat Dalkılıç, önceki gün Bodrum Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açan Dalkılıç, objektifleri görünce gerildi.

Çeşme konserinden Bodrum'a gelen Dalkılıç, Sitare Akbaş'la ilişkisi hakkında suskun kalmayı tercih etti. Ünlü popçu, "Yeni sevgilinizle eski sevgiliniz arkadaş çıktı. Ne diyeceksiniz?" sorusu karşısında ise depara kalktı ve hızlıca kendisini bekleyen aracına koştu. Bu arada Murat Dalkılıç'tan saatler sonra Hande Erçel de sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Güzel oyuncu ise oldukça mutluydu.