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    Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç Bodrum'a gitti

    Eski sevgilisi Hande Erçel’in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç Bodrum’a gitti. Ünlü popçu, sorular karşısında gerildi. Hande Erçel'in tatilde keyfine diyecek yok.

    Doğan Savaş
    Hande kaçışı

    Murat Dalkılıç, önceki gün Bodrum Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açan Dalkılıç, objektifleri görünce gerildi.

    Çeşme konserinden Bodrum'a gelen Dalkılıç, Sitare Akbaş'la ilişkisi hakkında suskun kalmayı tercih etti. Ünlü popçu, "Yeni sevgilinizle eski sevgiliniz arkadaş çıktı. Ne diyeceksiniz?" sorusu karşısında ise depara kalktı ve hızlıca kendisini bekleyen aracına koştu. Bu arada Murat Dalkılıç'tan saatler sonra Hande Erçel de sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Güzel oyuncu ise oldukça mutluydu.

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    Haberler Saklambaç Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç Bodrum'a gitti
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