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    Burçin Terzioğlu, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi

    Oyuncu Burçin Terzioğlu, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Terzioğlu, durgun görünüyordu. Güzel oyuncu, "Bir yanda yangınlar, diğer yanda seller, pek tadımız tuzumuz kalmadı. Ülkemiz için dua ediyoruz" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 15 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri.

    Tadı tuzu yok

    Oyuncu Burçin Terzioğlu, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Terzioğlu, durgun görünüyordu. Güzel oyuncu, "Bir yanda yangınlar, diğer yanda seller, pek tadımız tuzumuz kalmadı. Ülkemiz için dua ediyoruz" dedi. Aydın HAMZA.

    CECELİ HEYECANI
    Mustafa Ceceli, önceki gün eşi Selin İmer ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni klibi için kameralar karşısına geçeceğini söyleyen Ceceli, "Klip çalışmamızın heyecanı var. Konserlerimiz de devam ediyor" diye konuştu.

    TAN MARATONU
    Popçu Tan Taşçı, Bayhan     Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen "Söz&Müzik: Tan Taşçı" Açıkhava Turnesi'nin Altınoluk konserini dün gece verdi. 2021'de seyirci rekoru kırmaya hazırlanan Tan'ın konseri yine tıka basa doluydu.

        TÜRK ÇIKARMASI
        ABD'de yaşayan Türklerle buluşmayı amaçlayan 1. Annual Turkish Festival'i önceki gün tanıtıldı. Festival kapsamında Volkan Konak, Koray Avcı, Linet, Eypio gibi isimler ABD'de yaşayan Türklerle buluşacak. Etkinlik 25 Eylül'de gerçekleşecek.

        HANDE DİNÇ KALDI
        Hande Ataizi, önceki gün sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum'a gitti. İkinci kez tatil yapan 47 yaşındaki Ataizi, formda vücuduyla "Aşk Hande'yi dinç tutuyor" dedirtti.

        SÜLÜN'ÜN YAKIŞIKLISI
        Miss Model Of Turkey 2005 birincisi Sinem Sülün, sevgilisi Hürer Fethi Gündüz ile tatiline ara vermeden devam ediyor. Sülün, önceki gün Gündüz'le çekildiği bu pozuna "Yakışıklım" notu düşerek aşka geldi.

            ANA KUZUSU
            Oyuncu Sedef Avcı,             oğlu Can'la Ege'de tura çıktı. Avcı, önceki gün oğlunun çenesini tutarken çekilen bu karesini, "Sevmek ne güzel şey" diyerek paylaştı.

            BAHÇE GÜZELİ
            Seçkin Piriler, Bodrum'da             plaj yerine bahçe keyfi yapıyor. Güzel oyuncu, önceki gün evinin bahçesinde çimenlere uzanarak gün boyu doğanın tadını çıkardı.

            TESCİLLİ GÜZELDEN AURA SÜRPRİZİ
            Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz, Miss & Mr Fashion TV Turkey 2021 finalinde tacını devretti. Yılmaz gecede bir sürprize de imza attı, Sinem Yeşilyurt ve Asuman Genç'le kurduğu Aura isimli grubuyla ilk kez sahneye çıktı. "Firar" adlı şarkılarını seslendiren grup büyük beğeni topladı.

                CAZ GECESİ
                Maximum Uniq Açıkhava, bu kez caz müzik tutkunlarını buluşturdu. Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio'nun caz ziyafeti sunduğu konsere, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda ise Ferid Odman eşlik etti. BKM organizasyonuyla gerçekleşen geceye caz müzik tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

                YILDIZLI EĞLENCE
                Şarkılarıyla                 Türk müziğine yön veren sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde eşine az rastlanır bir konsere imza attı. Kendine has dansı, muhteşem performansı ve dillere destan şarkılarıyla seyircisini bir kez daha hayran bırakmayı başaran Tilbe, ayakta alkışlandı... Konserin başlarında sözlerinin bir bölümünü unuttuğu 'Şivesi Sensin Aşkın' şarkısını yarıda keserek: "Pandemide 1 buçuk yıl geçti. Bu şarkının sözlerini unutmuşum. Hepinizden çok özür dilerim" diyen Yıldız Tilbe, gribal enfeksiyona rağmen sahnede iki saat kaldı.
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