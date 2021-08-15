Burçin Terzioğlu, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi

YILDIZLI EĞLENCE

Şarkılarıyla Türk müziğine yön veren sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde eşine az rastlanır bir konsere imza attı. Kendine has dansı, muhteşem performansı ve dillere destan şarkılarıyla seyircisini bir kez daha hayran bırakmayı başaran Tilbe, ayakta alkışlandı... Konserin başlarında sözlerinin bir bölümünü unuttuğu 'Şivesi Sensin Aşkın' şarkısını yarıda keserek: "Pandemide 1 buçuk yıl geçti. Bu şarkının sözlerini unutmuşum. Hepinizden çok özür dilerim" diyen Yıldız Tilbe, gribal enfeksiyona rağmen sahnede iki saat kaldı.