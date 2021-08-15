Oyuncu Burçin Terzioğlu, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Terzioğlu, durgun görünüyordu. Güzel oyuncu, "Bir yanda yangınlar, diğer yanda seller, pek tadımız tuzumuz kalmadı. Ülkemiz için dua ediyoruz" dedi. Aydın HAMZA.
CECELİ HEYECANI
Mustafa Ceceli, önceki gün eşi Selin İmer ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni klibi için kameralar karşısına geçeceğini söyleyen Ceceli, "Klip çalışmamızın heyecanı var. Konserlerimiz de devam ediyor" diye konuştu.