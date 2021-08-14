Stil ikonu Serenay Sarıkaya bu kez sınıfta kaldı! Sandaletini gören şaşkına döndü tepkilerin ardı arkası kesilmedi

Stiliyle her zaman fark yaratan ve birçok firmanın marka yüzü olan Serenay Sarıkaya, bu kez sınıfta kaldı. Güzel oyuncu, daha önce Bebek'te objektiflere takıldığı ve hiç beğenilmeyen sandaletleriyle iskelede poz verdi. Hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşan Serenay'ın kirler içindeki sandaletlerini görenler, yorumlarıyla güzel oyuncuyu bunalttı. "Sandaletin leş gibi", "O güzel ayaklarının bile hiç bir estetiği kalmadı" gibi yorumlar alan oyuncu, fotoğrafını kaldırmak zorunda kaldı.

Havalı karesini Instagram hesabından paylaşan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın havası çabuk söndü.

OLMADI SERENAY!

Güzelim Serenay toz tuttu!

SerenaY ne erkekten ne sandaletten anlıyor.

Çuval giysen yakışır ama bu sandaletleri giyme.

Toz pislik içinde sandalet. İnsan bir su tutar.

Serenay ay inanmıyorum!

Ne olur o sandaletleri bir daha giyme.

Sevenleri Sarıkaya'ya "O sandaletleri çöpe at" çağrısı yaptı.