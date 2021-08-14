Hande Doğandemir yeni sevgilisi tanıdık çıktı! Aşk hayatındaki suskunluğunu bozdu gönlünü meslektaşına kaptırdı

Film setlerinden yeni bir aşk daha çıktı. Bu yeni ilişkinin kahramanları ise güzel oyuncu Hande Doğandemir ve meslektaşı Yağız Can Konyalı. Sürekli aynı projede yer alıp daha sonra aşk yaşamaya başlayan ünlüler kervanına iki yeni isim daha eklendi. Birlikte "Daha İyi Bir Yarın" filmi için kamera karşısına geçen ikilinin setteki dostluğunun aşka dönüştüğü öğrenildi.

GİZLİ SAKLI YAŞIYORLAR

Konuşulanlara göre yaklaşık 2 aydır birlikte olan Doğandemir ve Konyalı, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Tatil planı yapmak isteyen ikilinin görüntülenmemek için Bodrum ve Çeşme hayallerini şimdilik ertelediği geçtiğimiz günlerde de birlikte Gökçeada'da kaçamak yaptığı ortaya çıktı.

AŞKIN ANLAMI YOK!

Bu arada Konyalı, 2015 Miss Turkey ikinci güzeli Aslı Melisa Uzun'la 3 yıl aşk yaşamıştı. Ayrıldıktan kısa süre sonra kalbini aşka açan Yağız Can Konyalı, Hande Doğandemir'den 6 yaş küçük. Güzel oyuncu da geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında, "Aşka çok büyük anlamlar yüklemiyorum ve bir ihtiyaç olarak da görmüyorum" sözleriyle dikkatleri çekmişti.

Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı, "Daha İyi Bir Yarın" filminin çekimleri sırasında yakınlaştı.