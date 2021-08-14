Sarı saçları, güzel yüzü ve bitmeyen enerjisi ile bir döneme damga vuran Amerikalı şarkıcı Britney Spears, nihayet babası Jamie Spears'tan kurtuldu. 13 yıl boyunca kızının vasiliğini yapan Jamie Spears, milyonlarca doları etrafa saçtı. Kızına aylık sadece 7 bin dolar veren Jamie Spears, mahkemeye verdiği dilekçede, vasilikten alınması için herhangi bir neden bulunmadığını ancak Spears'ın malvarlığının adli denetimi gibi bekleyen birkaç konunun çözüme kavuşmasının ardından vasilikten ayrılacağını söyledi. Jamie Spears'ın Los Angeles'ın en özel bölgelerinden Santa Monica'da 17 milyon dolara kendi plajı ve iskelesi olan bir malikane aldığı da ortaya çıktı. Britney Spears, 2008 yılında zihinsel sağlığından endişe duyularak hastaneye yatırılmış, malvarlığını, kariyerini ve kararlarını kontrol etmek üzere babasına vasilik verilmişti.

'O ADAMIN KIZI OLMAK ÇOK ACI'

Britney Spears'ın avukatı Rosengart, "Bay Spears'in 13 yılda neler yaptığını biliyoruz" dedi.

Britney Spears'ın hukuk mücadelesini anlatan "Framing Britney Spears" belgeselinin ardından konu ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve "Britney'e Özgürlük" kampanyasına hayranlarının yanı sıra ünlüler de destek vermişti.