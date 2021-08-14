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    Aynur Aydın bombayı patlattı! "İnsanın libidosunu arttırıyor"

    Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, 3 Eylül'de sevenleriyle buluşturacağı "Sor Gel" adlı şarkısının klip çekiminde görüntülendi. İşte haberin detayları ve 14 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Libido artar!

    Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, 3 Eylül'de sevenleriyle buluşturacağı "Sor Gel" adlı şarkısının klip çekiminde görüntülendi. Aydın, "Çok heyecanlıyım. Sıcak bir şarkı, insanın libidosunu arttırıyor" dedi.

    AYRILANLARIN ŞARKISI
    Pop müziğin yeni ikilisi Özgün ve Emre Parlak, 'Bomboş Kalbine' adlı yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkıda Özgün, 'Neşeli şarkılarımız kadar hüzünlü şarkılara da ihtiyacımız var. Şarkımız tüm ayrılanlara gelsin' dedi.

    AÇIKHAVA ÇIKARMASI!
    BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında, Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleşen konserlerde sahnenin sahibi önceki akşam Candan Erçetin'di. Başarılı şarkıcı unutulmaz bir konsere imza attı.

        YAŞANMIŞ ŞARKILAR
        Ferhat Göçer, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki Günay Restaurant'da sahne aldı. Konserine sevilen parçalarından "Cennet" ile başlayan Göçer, "Şarkılarımda yaşanmışlık var" dedi.

        FEDON FARKI!
        Greek müziğin vazgeçilmez isimlerinden sevilen sanatçı Fedon geçtiğimiz gece Bodrum Sahne Küfe'de sahne aldı. Fedon, herkesi coşturdu.

        GİZLİ YARDIMSEVER
        Aleyna         Tilki, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Yangın bölgelerine yaptığı bağışlarla takdir toplayan Tilki, "Çok yardım yapan bir insanım fakat çoğunu kimse bilmez" diye konuştu.

            BOŞ KONUŞMADI
            Deniz Akkaya, Akmerkez'de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde 'Şişmanlarla muhatap olmak istemiyorum" diyen Akkaya, bu kez "Konu yayıldı boşa konuşmam" dedi.

            TİCARETE ATILIYOR
            Yakışıklı oyuncu Mert Öcal, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Eylül ayında "Goat" isimli firma kuracağını söyleyen Öcal; "Dünya çapında kaliteli bir spor giyim markası kuruyorum. Eylül ayı gibi satışlara başlayacağız" diyerek heyecanını paylaştı.

            İDDİALI GELDİ
            Şarkıcı             Gülden iddialı konuştu. Son projesi "Yandan Yandan" ile dikkat çeken Gülden, "İnsanın içini kıpır kıpır yapan bir şarkı" dedi.

                COŞKULU KONSER
                ALlternatif                 rock müziğinin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesindeydi. Konserine 'Güneşi Beklerken' şarkısıyla başlayan grup, büyük tempo içinde dinleyenlerini coşturdu.

                BELGESEL GİBİ KLİP
                Şarkıcı                 Safir, üçüncü single çalışması 'Hoyrat'la iddialı geliyor. Safir, bugün yayınlanacak klibinin çekimleri için Endonezya, Maldivler, Singapur, Dubai, Malezya ve Tayland'ı tercih ederek görsel bir şölene imza atttı.

                ŞEKİLLİ SEDA!
                Güzel oyuncu Seda Bakan, önceki gün verdiği pozlarla yüzleri gülümsetti. Önce güneş gözlüğüyle poz veren Bakan, "Gözlükler şekil önümden çekil" dedi. Bakan, daha sonra da sevimli kızı Leyla'yı kucağına alarak mutluluğunu paylaştı.

                    ARŞİVLİK İREM
                    Prodüktör Alper Atakan 'Aranjör' adını verdiği albümünde ilk çıkış şarkısı 'Affeder Mi Aşk Bizi?'yi İrem Derici'yle seslendirdi. Derici, "Müzisyen birinin arşivlik albümünde olmak benim için de çok özel bir anı" dedi.

                    AMELİYAT ETTİ
                    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti Bodrum Havaalanı'nda görüntülendi. Ayrılık haberlerini yalanlayan Özdemir, "Asılsız haberleri ameliyat etmeyi öğrendim" dedi.

                    LÜKÜS HAYAT
                    Sosyetik çift Selma Çilek ile Sinan Çiftçi, lüks tatilleriyle imrendiriyor. Çift, evlilik yıldönümlerini Maldivler'de kutlamıştı. Hint Okyanusu'ndaki adada keyif çatan çift, konakladıkları One&Only Reethi Rah Otel'e günlük 8 bin 500 dolar ödemişti. Güzel tasarımcıyla ünlü işadamının bu kez adresi İtalya oldu. Önce Ligurya bölgesinde yer alan Rapallo'ya giden ünlü çift günlüğü 19 bin liralık Splendido Mare, A Belmond Hotel'de kaldı.
                        Sel felaketinde can kaybı 38’e yükseldi
                        Haberler Saklambaç Aynur Aydın bombayı patlattı! "İnsanın libidosunu arttırıyor"
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