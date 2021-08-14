Aynur Aydın bombayı patlattı! "İnsanın libidosunu arttırıyor"

ARŞİVLİK İREM

Prodüktör Alper Atakan 'Aranjör' adını verdiği albümünde ilk çıkış şarkısı 'Affeder Mi Aşk Bizi?'yi İrem Derici'yle seslendirdi. Derici, "Müzisyen birinin arşivlik albümünde olmak benim için de çok özel bir anı" dedi.