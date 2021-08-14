Aynur Aydın bombayı patlattı! "İnsanın libidosunu arttırıyor"

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, 3 Eylül'de sevenleriyle buluşturacağı "Sor Gel" adlı şarkısının klip çekiminde görüntülendi. Aydın, "Çok heyecanlıyım. Sıcak bir şarkı, insanın libidosunu arttırıyor" dedi.
AYRILANLARIN ŞARKISI
Pop müziğin yeni ikilisi Özgün ve Emre Parlak, 'Bomboş Kalbine' adlı yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkıda Özgün, 'Neşeli şarkılarımız kadar hüzünlü şarkılara da ihtiyacımız var. Şarkımız tüm ayrılanlara gelsin' dedi.
AÇIKHAVA ÇIKARMASI!
BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında, Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleşen konserlerde sahnenin sahibi önceki akşam Candan Erçetin'di. Başarılı şarkıcı unutulmaz bir konsere imza attı.