Selin Şekerci ilişkisi hakkında konuştu! Biricik aşkı İbrahim Selim için bakın neler söyledi

MORRONE BOĞAZ TURUNDA!

Estetik yaptırmak için Türkiye'ye gelen ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, ilk gün Nusret'e giderek yemek yemişti. İstanbul turuna devam eden İtalyan oyuncu, önceki akşam da, boğaz turu yaptı. Sosyal medyada da Morrone'ya çok büyük ilgi vardı. (Aydın Hamza)