Selin Şekerci ilişkisi hakkında konuştu! Biricik aşkı İbrahim Selim için bakın neler söyledi

İbrahim Selim aşkı ile konuşulan Selin Şekerci, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Güzel oyuncu, "İbrahim ile çok iyi anlaşıyoruz. Kendisi çok şeker" dedi. (Aydın Hamza)
ÜZGÜN NESRIN!
Oyuncu Nesrin Cavadzade önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, hakkında çıkan "Gazetecilere bağırdı" haberleriyle ilgili, "Bağırmam söz konusu değil. Haberler beni çok üzdü" dedi.
İREM'İN GÜZEL DİLEĞİ
İrem Helvacıoğlu, önceki gün alışverişe çıktığı Nişantaşı Citys'te görüntülendi. Güzel oyuncu, "Doğayı gelecek nesillere tertemiz bırakmak benim en büyük dileğim" dedi.