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    Nurgül Yeşilçay 6 saatte sarardı! Yeni imajını gören dönüp bir daha baktı

    Gittiği kuaförde 6 saat kalıp saçlarını sarartan Nurgül Yeşilçay, espiriyi patlattı: “Bence esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı sabahtan beri kuafördeyim”

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    6 saatte sarardı!

    Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Bakım için Ebil Kuaför'e giden güzel oyuncu, yaklaşık 6 saat sonra mekandan çıktı. Saçlarını sarı renge boyatan Yeşilçay, çıkışta gazetecilere "Beni yeni imajımla nasıl tanıdınız?" diyerek takıldı.

    Yeni projesi için saçlarını boyattığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, "Bence esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı sabahtan beri kuafördeyim" diyerek güldürdü. Oldukça keyifli olan oyuncu, "Evlilik ne zaman?" sorusuna da "Evliliğe üşeniyoruz" cevabı verdi.

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    Haberler Saklambaç Nurgül Yeşilçay 6 saatte sarardı! Yeni imajını gören dönüp bir daha baktı
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